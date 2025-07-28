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Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
Сбер и разработчик мессенджера MAX VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в национальный сервис.
Эксперты Сбера намерены предоставить технологическую базу и свой опыт для выявления подозрительных транзакций и звонков в MAX, говорится в пресс-релизе VK.
Антифрод-команды обеих компаний уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции сервисов и совместном взаимодействии операционных отделов. Технологии Сбера, по заявлению компаний, способны выявлять не только мошенников, но и людей, находящихся под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода средств.
В рамках сотрудничества планируется также тестировать инновационные онлайн-инструменты раннего выявления мошенничества, что должно повысить уровень защиты пользователей MAX до уровня, сравнимого с банковским.
Ранее платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.
Напомним, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.