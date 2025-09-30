Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Капризов подписал рекордный контракт с «Миннесотой»
Капризов подписал рекордный контракт с «Миннесотой» на восемь лет
Российский хоккеист Кирилл Капризов заключил с клубом «Миннесота» новое восьмилетнее соглашение с рекордной средней зарплатой 17 млн долларов за сезон.
О подписании нового контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой» сообщила пресс-служба команды, передает ТАСС. Соглашение рассчитано на восемь лет, а среднегодовая зарплата нападающего составит 17 млн долларов, что стало новым рекордом Национальной хоккейной лиги.
Прежний рекорд принадлежал Леону Драйзайтлю, который в сентябре 2024 года подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на восемь лет с общей суммой 112 млн долларов. Теперь Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по среднегодовому доходу.