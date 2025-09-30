  • Новость часаВ Польше задержали украинца по делу о подрыве «Северных потоков»
    Почему русский язык снова становится популярным на Украине
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    Задержан начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 13:07 • Новости дня

    На Украине засекретили дело об убийстве Парубия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Материалы уголовного дела по убийству бывшего главы Верховной рады Андрея Парубия были полностью удалены из открытого судебного реестра Украины.

    Дело об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия засекретили на Украине, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Внимание на это обратило именно украинское СМИ, отметив, что из судебного реестра удалены все материалы и упоминания, связанные с данным делом.

    При попытке найти документы по этому делу в реестре, пользователи получают сообщение: «По вашему запросу документы не найдены. Попробуйте изменить параметры поиска».

    «Страна» опубликовала скриншоты, подтверждающие отсутствие информации в официальном источнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады обвинил Владимира Зеленского в создании системы политических убийств. К Зеленскому поступила петиция с требованием присвоить Андрею Парубию звание героя. Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом.

    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    30 сентября 2025, 05:17 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    30 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский генерал и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина ждет от Швеции обещанные истребители Gripen в ближайшем будущем, но в Стокгольме нечего ответить Киеву на это.

    «Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

    Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.

    «Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом  Йельмстранд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.


    29 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти, заявила украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

    По словам омбудсмена, рост числа русскоговорящих в первую очередь фиксируется в образовательной сфере, передает РИА «Новости». Она выразила беспокойство по поводу возврата общества к прежним языковым привычкам, назвав это негативным явлением.

    «Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал… Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция», – заявила Ивановская в интервью «РБК-Украина».

    Ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    30 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению

    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы и военное командование киевского режима с подачи кураторов из США обсуждают план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению с целью обвинить Россию и добиться снятия ограничений на западное вооружение, сообщила Служба внешней разведки России.

    По информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки России, в украинских спецслужбах и военном руководстве обсуждается план инсценировки якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, подконтрольной Киеву, следует из сообщения на сайте СВР.

    Организаторы рассчитывают на большое количество жертв и масштабное освещение инцидента ведущими международными СМИ.

    План провокации, по данным СВР, разрабатывается при поддержке кураторов из США. Целью акции станет повышение боевого духа ВСУ, снятие западных ограничений на использование ракет для атак по территории России, а также привлечение поддержки стран Глобального Юга. В сообщении отмечается, что руководители Украины готовы пожертвовать жизнями детей ради этих целей.

    Американская сторона, по информации СВР, намерена использовать возможную провокацию для давления на Иран и КНДР, обвиняя их в поставках баллистических ракет Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже публично призвал Евросоюз ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за якобы передачу оружия России. Вашингтон, по мнению СВР, рассчитывает на максимально жесткую реакцию Европы в адрес России и ее партнеров.

    В заявлении СВР подчеркнули, что после инцидентов в Буче, Краматорске и на территории киевской больницы «Охматдет» доверие к подобным заявлениям со стороны Киева в мире заметно снизилось.

    «Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении СВР.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    30 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше

    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее время может быть предпринята попытка инсценировать проникновение диверсионной группы, якобы состоящей из российских и белорусских военнослужащих, на территорию Польши, сообщает Служба внешней разведки России.

    По данным СВР, киевский режим готовит новую провокацию с целью втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Как следует из сообщения на сайте СВР, в этот раз планируется инсценировка проникновения на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

    Кандидаты для участия в этой инсценировке уже подобраны – это бойцы, воюющие на стороне украинских военных, из так называемого «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической, запрещена в России) и запрещенного белорусского «полка имени К. Калиновского».

    После «выявления и нейтрализации» этой группы польскими силовиками, участники должны будут публично признать, что действовали по заданию России и Белоруссии.

    По данным СВР, сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Также не исключается, что операция будет сопровождаться имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши для увеличения общественного резонанса.

    В разведке подчеркивают, что цель провокации – продемонстрировать международному сообществу, будто Россия намеренно наращивает эскалацию.

    «В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России», – говорится в сообщении СВР.

    Служба внешней разведки считает, что режим Зеленского перед лицом поражения готов пойти на любые меры вплоть до разжигания крупномасштабного конфликта в Европе, чтобы прикрыться действиями европейских государств.

    Ранее СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    29 сентября 2025, 18:19 • Новости дня
    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой

    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится по сценарию, схожему с окончанием Первой мировой войны.

    В интервью CNN Сикорский высказал мнение, что одна из сторон настолько истощит свои ресурсы в результате затяжных боевых действий, что не сможет продолжать воевать, передает РИА «Новости».

    Ранее Венгрия призвала Украину уступить территорию ради окончания конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения.

    30 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

    А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    29 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    Сийярто высмеял украинскую «схему» предполагаемого полета венгерских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высмеял схемы предполагаемого полета венгерских дронов, назвав обвинения Украины несерьезными.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы нарушении венгерскими дронами украинской границы, передает РИА «Новости».

    В ответ на публикацию схемы предполагаемого полета дронов Сийярто заявил: «Рисунок, который вы опубликовали на выходных, просто несерьезен. Все это знают».

    Сийярто также отметил, что закупка энергоносителей является внутренним делом Венгрии, подчеркнув суверенное право страны самостоятельно выбирать поставщиков. Он добавил, что Будапешт не вмешивается в энергетическую политику других государств и ожидает аналогичного отношения к своим решениям.

    В свою очередь, Минобороны Венгрии отказалось признавать факт нарушения украинской границы своими беспилотниками.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию.

    В субботу глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.

    Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    29 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Чешскую НПО заподозрили в связях с боевиками

    Tекст: Валерия Городецкая

    После крупного пожара на складе чешской НПО «Человек в беде» в Днепропетровске появились подозрения, что там могла находиться продукция военного назначения.

    Сведения о возможном хранении продукции военного назначения на складе чешской НПО «Человек в беде» в Днепропетровске не вызывают удивления, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник. Организация, как пояснил собеседник агентства, ранее подозревалась в связях с боевиками и была признана нежелательной в России.

    Местные СМИ сообщили о крупном пожаре на принадлежащем НПО складе и упоминали, что жители слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляют, что на складе находились только гигиенические товары, стройматериалы и топливные брикеты. В то же время чешские журналисты со ссылкой на источники сообщили о вероятном хранении военной продукции.

    Источник напомнил, что в 2004 году в помещениях НПО в Грозном был обнаружен тайник с оружием и подпольная типография. В 2005-2007 годах НПО лишилась аккредитации в России по подозрению в связях с чеченскими боевиками, а в 2019 году «Человек в беде» была признана нежелательной на территории России.

    Ранее подполье сообщило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске.

    30 сентября 2025, 02:14 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.

    «По словам генерала Гаврилюка, ожидается поставка Украине новых самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen», – заявил он в интервью «Би-би-си».

    В материале отмечают, что с лета вооружение США поставляется Украине через новую программу под названием PURL (что расшифровывается как «Список приоритетных потребностей Украины»).

    Схема такова: европейские союзники закупают оружие у США и передают его Киеву. Несколько стран ЕС и Канада уже согласились коллективно предоставить для этого 2 млрд долларов. Гаврилюк подтвердил, что первые партии этого оружия уже прибыли на Украину.

    При этом заместитель министра обороны не скрывает, что объемы и темпы поставок уменьшились, отметили в редакции британского СМИ.

    По словам Гаврилюка, Киев попросил у своих партнеров как минимум 10 систем средней дальности Patriot. Но он дал уклончивый ответ на вопрос, насколько острый дефицит ракет и боеприпасов для защиты от российских атак испытывает Украина.

    «Гаврилюк сказал, что силы обороны Украины используют ракеты Patriot «исключительно для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты». По всей видимости, Киев просто не может позволить себе использовать эти средства против других целей, к примеру, крылатых ракет», – отметили авторы статьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16, но поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задержались из-за ожидания новых самолетов из США, на что успели пожаловаться в Раде.

    30 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Столтенберг рассказал о советах Киеву уступить территории по финскому сценарию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл, что Владимир Зеленский поначалу отверг возможность территориальных уступок, по аналогии с решением Финляндии в 1940-е годы, передает France Press со ссылкой на книгу Столтенберга «Под моим надзором», которая вышла в Норвегии в понедельник.

    Столтенберг рассказал о призывах к Владимиру Зеленскому поступиться частью территорий по примеру Финляндии в 1940-х годах, передает РИА «Новости».

    В книге Столтенберга «Под моим надзором», опубликованной в Норвегии, говорится, что он впервые предложил Зеленскому рассмотреть «финское решение» для завершения конфликта на Украине.

    «Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», – цитирует France Press бывшего генсека альянса.

    По словам Столтенберга, спустя какое-то время украинский лидер и его советники начали относиться к идее уступок менее категорично, однако настаивали на необходимости гарантий безопасности для Украины, включая членство Киева в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный секретарь США Марко Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по Украине. США выразили недовольство в связи с отказом Киева пойти на уступки по вопросам территорий.

    29 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    ВСУ лишились одной лодки с десантом при попытке пересечь Днепр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка переправы подразделений ВСУ на левый берег Днепра завершилась уничтожением одной лодки с десантом и подрывом еще трех катеров на месте стоянки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что одна лодка с десантом была уничтожена прямо на ходу с помощью точного попадания FPV-дрона. Еще три катера были подорваны на стоянках сбросами осколочно-фугасных боеприпасов.

    «Любая попытка вторжения будет жестко пресечена», – подчеркнул Сальдо.

    В апреле вооруженные силы России предотвратили высадку украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области, потопив три катера и ликвидировав их экипажи.

    30 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитные подразделения украинской пехоты и беспилотники были переброшены в район Купянска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские войска направили значительные резервы, включая элитную пехоту и беспилотные летательные аппараты, в район Купянска, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА». По его словам, украинская армия продолжает нести потери как среди личного состава, так и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Артем Марочко сообщил о переброске националистических батальонов ВСУ в Купянск. Министерство обороны России заявило о контроле над большей частью города Купянск.

    30 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    На Украине решили подключать смартфоны напрямую к спутникам Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Украины в скором времени смогут отправлять и получать SMS напрямую через спутники Starlink с обычных смартфонов при отсутствии наземной связи, сообщил украинский оператор сотовой связи «Киевстар».

    Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил о запуске услуги прямого подключения смартфонов к спутниковой системе Starlink, передает ТАСС.

    Новая технология позволит владельцам смартфонов с 4G и SIM-картой или eSIM с поддержкой LTE подключаться к спутниковой сети напрямую, если отсутствует наземное покрытие. Как отмечает оператор, «смартфон сможет подключаться непосредственно к спутникам Starlink, действующим как вышка мобильной связи в космосе на высоте около 340-360 км».

    Сначала услуга станет доступна только для устройств на Android, поддержка iOS появится позже. Для работы нужно находиться вне помещения, чтобы смартфон мог принять спутниковый сигнал. На первом этапе, который стартует в четвертом квартале этого года, пользователи смогут отправлять и получать только SMS; в дальнейшем компания планирует добавить мобильный интернет и голосовые вызовы через VoLTE.

    В «Киевстаре» подчеркнули, что связь будет работать только на территориях, контролируемых украинскими властями. Новая услуга не приведет к увеличению стоимости тарифов на начальном этапе, однако проект требует значительных инвестиций.

    В компании также пояснили, что скорость передачи данных через спутниковый канал ограничена, поэтому сначала система поддерживает только текстовые сообщения. Например, SMS, отправленные через Starlink Direct to Cell из Новой Зеландии, могут доставляться в среднем за 10 минут.

    В настоящее время на орбите находится около 650 спутников Starlink Direct to Cell, и их число будет расти для повышения стабильности связи. Терминалы Starlink поставляются на Украину по линии Минобороны и частных компаний, при этом значительную часть расходов покрывает Польша. На базе спутникового интернета украинские военные строят систему управления войсками, координацию подразделений, а также используют связь для разведки и управления беспилотниками.

    Проект Starlink принадлежит компании SpaceX, которую основал в 2002 году Илон Маск. Система состоит из малых спутников весом до 500 кг, размещенных на низкой околоземной орбите, и предназначена для глобального доступа в интернет в самых удаленных точках мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября у ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink.

    Ранее Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого.

    В конце августа Госдеп США одобрил продажу Украине услуг Starlink и обслуживания ЗРК Patriot.

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    На Украине внезапно признали провал политики тотальной украинизации: заявляется, что есть «определенный откат» с точки зрения использования украинского языка. Жители страны, и особенно молодежь, все чаще стали использовать русский – по крайней мере там, где за это еще не наказывают. А на это имеется как минимум три причины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Заявляя о желании мира на Украине, Трамп расписывается в собственном лицемерии

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

