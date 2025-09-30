Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
На Украине засекретили дело об убийстве Парубия
Материалы уголовного дела по убийству бывшего главы Верховной рады Андрея Парубия были полностью удалены из открытого судебного реестра Украины.
Дело об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия засекретили на Украине, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
Внимание на это обратило именно украинское СМИ, отметив, что из судебного реестра удалены все материалы и упоминания, связанные с данным делом.
При попытке найти документы по этому делу в реестре, пользователи получают сообщение: «По вашему запросу документы не найдены. Попробуйте изменить параметры поиска».
«Страна» опубликовала скриншоты, подтверждающие отсутствие информации в официальном источнике.
