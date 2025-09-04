  • Новость часаВ Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих»
    Эксперт предсказала увеличение турпотока после введения безвиза для граждан Китая
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 23:25 • Новости дня

    Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом

    Tекст: Ирма Каплан

    По официальным данным, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников долгие годы был зарегистрирован как предприниматель, занимался торговлей и ремонтами бытовой техники, сообщило украинское издание «Страна».

    Подозреваемый на допросах заявляет, что застрелил экс-спикера из «мести  украинской власти» за смерть сына под Бахмутом в 2023 году.

    Супругой Сцельникова была писательница Елена Ч., но и сам подозреваемый, по словам знакомых семьи, был не чужд литературе.

    «Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник «Пушкин». Его сын тоже любил читать. Отец был против того, что тот пошел воевать», – рассказал «Стране» знакомый подозреваемого.

    С супругой он разошелся, но с сыном поддерживал связь вплоть до его женитьбы, после которой, спустя несколько месяцев, парень попал в армию и пропал.

    В соцсети на странице сына Сцельникова среди любимых книг указаны «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Война и мир» Льва Толстого и «Доктор Живаго» Бориса  Пастернака.

    Напомним, бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.

    Служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности России к уничтожению Андрея Парубия.

    4 сентября 2025, 09:50 • Новости дня
    Бой колумбийских наемников с десантниками ВСУ в Сумской области привел к потерям в рядах украинцев

    Колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе села Садки в Сумской области колумбийские наемники по ошибке открыли огонь по украинским десантникам, украинские военные понесли потери, сообщил источник в силовых структурах России.

    У Садков произошел огневой контакт между отрядом колумбийских наемников и военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уточнил собеседник РИА «Новости».

    Причиной инцидента стала ошибка идентификации, из-за которой колумбийцы приняли украинских десантников за противника.

    В момент столкновения украинские войска занимались оборудованием позиций в лесу. По словам собеседника агентства, «есть потери со стороны украинцев». Дополнительные подробности о количестве раненых или погибших не приводятся.

    Ранее адвокат одного из наемных боевиков из Колумбии сообщал, что колумбийские наемники, воюющие за киевский режим, сбежали с фронта после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами.

    До этого сообщалось, что в окрестностях Покровского в Днепропетровской области половину состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектовали наемниками из Колумбии.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 11:27 • Новости дня
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон направил киевскому режиму 1,3 млрд долларов прибыли от российских замороженных активов, на что Россия может ответить изъятием «ценностей британской короны», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он констатировал, что сейчас через суд эти деньги не взыскать, потому Москва может вернуть их лишь одним способом – «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом.

    Зампред СБ пояснил, что речь не идет про новые регионы России.

    По словам Медведева, всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество Украины.

    «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил политик.

    Напомним, британские власти направили киевскому режиму свыше 1 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    До этого ЕС выделил Украине 900 млн евро доходов от российских активов. Также Канада передала киевскому режиму 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Комментарии (25)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    Комментарии (36)
    4 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники так называемой коалиции желающих выразили готовность начать поставки Украине ракет большой дальности.

    В четверг в Париже прошла встреча коалиции, которую возглавили премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости». В переговорах приняли участие представители нескольких стран, формат был смешанный.

    В канцелярии британского премьера отметили, что Стармер «приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала». Кроме того, британский премьер поблагодарил военные ведомства стран-участниц за постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента на Украине в случае прекращения огня.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза».

    В августе сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Комментарии (23)
    4 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине

    Макрон: 26 стран готовы разместить войска на Украине

    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Макрон на пресс-конференции в Париже заявил, что 26 государств официально взяли на себя обязательства разместить силы сдерживания на Украине после наступления перемирия, передает РИА «Новости». По его словам, еще несколько стран продолжают обсуждать свою возможную поддержку.

    «Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», – сказал он.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (25)
    4 сентября 2025, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи

    Политолог Лизан: Власти Украины не способны повторить экономический успех Южной Кореи

    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главными отраслями на Украине считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Нынешние украинские власти заинтересованы в консервации текущего положения, а не процветании страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Зеленский допустил «корейский сценарий» на Украине и назвал экономическую модель Сеула хорошим примером.

    «Украина – при нынешних политиках и чиновниках с их ценностями – не станет Южной Кореей», – отметил политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что послевоенным южнокорейским правительством проводилась продуманная экономическая политика. Стоит учитывать и восточный менталитет: люди усердно работали.

    «Украинские власти не способны построить «Южную Корею», поскольку они не обладают необходимыми навыками: ни интеллектуальными, ни волевыми. Нет у них и механизмов управления, а главное – цели создать процветающую страну. Офис Владимира Зеленского заинтересован в консервации текущего состояния», – указал собеседник.

    «На Украине сейчас очень специфическая, постиндустриальная и постмайданная структура экономики. Главными отраслями считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Как в такой ситуации строить «Южную Корею»?», – риторически задался вопросом Лизан.

    По его мнению, страна при Зеленском ближе к модели не Сеула, а Прибалтики, чей основной доход основан на русофобии. «Причем, если исходить из объемов денег, которые были переданы Киеву, и показателей освоения этих средств, то украинская сторона давно обошла «бедные-несчастные» прибалтийские республики», – иронично заметил аналитик.

    Он указал, что если на первых порах Банковая заимствовала опыт Латвии, Литвы и Эстонии, то теперь сама может им делиться с этими странами. «Но Прибалтика в Евросоюзе, поэтому какое-то время еще сможет играться в эту политику. А Украине лишь обещают членство в объединении, да и деньги ей дают до тех пор, пока это отвечает интересам европейских политиков», – рассуждает эксперт.

    Спикер напомнил, что «корейский сценарий» для Украины обсуждался еще в 2023 году. Сейчас его достали из нафталина, в том числе чтобы подбодрить население. «Повторю, на деле Зеленский и его окружение намерены заниматься тем же, чем и все эти годы», – заключил Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский допустил для Украины «корейский сценарий», но с нюансами. «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – сказал он в интервью изданию Le Point.

    Полное повторение «южнокорейской модели» вряд ли подойдет с точки зрения безопасности, добавил Зеленский. Он отметил, что население КНДР составляет примерно 20 млн человек, тогда как России – 140 млн. «Масштаб этих угроз несопоставим», – указал Зеленский.

    При этом, по его мнению, экономическая модель Сеула является хорошим примером. Так он ответил на вопрос журналиста, указавшего на то, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но последняя построила сильную экономику.

    Корейский вариант разрешения конфликта активно обсуждался в западной прессе в 2023 году. Политолог Алексей Нечаев в колонке для газеты ВЗГЛЯД назвал изъяны, которые препятствуют использованию этого сценария в случае с Украиной.

    Комментарии (9)
    4 сентября 2025, 07:00 • Новости дня
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При невозможности мирного разрешения украинского конфликта российской стороне придется решать поставленные задачи вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Видим настроение действующей в США администрации под руководством президента (Дональда) Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского вопроса). Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», – цитирует президента РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что большая часть военных военнослужащих полностью поддерживают задачи, поставленные в ходе специальной военной операции.

    Также глава российского государства пояснял, что нецелесообразно прогнозировать развитие событий вокруг спецоперации на Украине.

    Комментарии (29)
    4 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь

    В Волынской области Украины мужчины избили военкомов и устроили стрельбу

    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    @ National Police of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    Инцидент произошел во время попытки проверки документов у четырех прохожих, двое из которых попытались скрыться и спрятались в заброшенном здании, передает ТАСС.

    По сообщению областного территориального центра комплектования, мужчины оказали активное физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военным. Во время конфликта сотрудник военкомата попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил оружие и открыл огонь по представителям ТЦК. Для самообороны служащие военкомата применили слезоточивый газ. В результате происшествия один из сотрудников получил перелом руки.

    Все участники происшествия задержаны и доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, отмечает агентство. На фоне острой нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов проводят регулярные рейды, что вызывает рост числа конфликтов с гражданскими лицами, в том числе с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    На Украине экс-полицейского, который вступился за инвалида, мобилизовали.

    В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетних детей оставили без присмотра на обочине.

    Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

    Комментарии (6)
    4 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие армий европейских государств рассматривается в качестве части гарантий безопасности для страны.

    Об этом сообщила Lenta.ru. Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что европейские армии неизбежно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности.

    «От каких именно стран и какое количество, пока не разглашается и находится в статусе обсуждения», – отметил он. Также Зеленский добавил, что США выступают одним из гарантов безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

    Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (13)
    4 сентября 2025, 14:57 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Насильственная мобилизация, сопровождающаяся избиениями и смертями на Украине, стала позорным явлением для Европы XXI века, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр заявил на пресс-конференции в Будапеште, что этот факт признан не только в Венгрии, но и во всем мире. По его словам, «на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что во время мобилизации людей часто избивают, а в ряде случаев даже забивают до смерти. Он отметил, что такие действия происходят при молчаливом согласии европейских политиков, которые, по его мнению, позволяют Киеву действовать без ограничений.

    Министр назвал происходящее одним из величайших позоров Европы XXI века, отметив, что «в самом сердце Европы идет охота на людей». В заключение он выразил мнение, что ответственность за эти события несут не только прямые исполнители, но и европейские политики в Брюсселе, закрывающие глаза на происходящее.

    Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники с начала 2025 года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области

    Полностью завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки «Восток»

    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Новопавловки Днепропетровской области, Полтавки, Успеновки и Новоивановки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии возле Чернацкого, Алексеевки, Юнаковки, Храповщины, Кондратовки и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанским Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Ольговки, Купянска Харьковской области, Петровского Луганской народной республики (ЛНР) и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Степановки, Васюковки, Червоного, Миньковки, Северска, Берестока, Переездного, Марково, Федоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Удачного, Грузского, Сухого Яра, Анновки, Димитрова, Родинского, Красноармейска и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Белогорья, Малой Токмачки Запорожской области, Садового, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, шесть станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Федоровку в ДНР. Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине

    Зеленский: Корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине возможен

    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании конфликта на Украине «возможно все», включая «корейский сценарий», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на Le Point.

    Он ответил на замечание журналиста о том, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но Сеул построил сильную экономику.

    Зеленский заявил, что полная калька южнокорейской модели вряд ли подойдет Украине, так как население КНДР составляет порядка 20 млн человек, а в России – 140 млн. По словам Зеленского, «масштаб этих угроз несопоставим», и риски для Украины, по версии Зеленского, со стороны России «в пять, шесть, а то и в десять раз больше».

    Он также сказал, что опыт Корейского полуострова может рассматриваться как «пример торжества ценностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса.

    Комментарии (7)
    4 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»

    Фон дер Ляйен: Европа намерена превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия работает над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием многонациональных сил и укреплением самой европейской обороны, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, создание многонациональных сил проводится при участии Соединенных Штатов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК Украина».

    Фон дер Ляйен призвала европейские страны активнее двигаться вперед в предоставлении гарантий безопасности для Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

    В августе президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (12)
    4 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ВЭФ.

    «Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    На своем брифинге на полях Восточного экономического форума Захарова заявила: «Это нужно им (Западу) каким-то образом донести до сведения». Захарова пояснила, что Западу не помешает «подсказка в виде российской позиции», когда западные страны в очередной раз станут обсуждать данную тему.

    Захарова также подчеркнула, что предлагаемые Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины российская сторона считает неприемлемыми. Она отметила, что эти инициативы фактически являются «калькой» идей европейских сторонников войны и превращают Украину в «плацдарм для террора и провокаций против России».

    «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», – сказала она.

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о формате «НАТО-лайт» для Украины. Она заявила, что Зеленский, видимо, перепутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем». Как отметила дипломат, Зеленский сам «корректирует» численность ВСУ, «бросая в пекло тех, кто насильственно мобилизован и абсолютно к этому не готов», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД также заявила, что поддержка «укронацистов» со стороны иностранных государств лишь затягивает конфликт и усиливает риски его неконтролируемой эскалации. Захарова добавила, что подобная помощь может привести к серьезным последствиям для глобальной стабильности.

    По ее словам, одобрение США возможной продажи Украине более 3 тыс. ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами.

    Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учетом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ряда стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных. Москва ранее не раз заявляла, что присутствие войск стран НАТО на Украине является недопустимым шагом.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 13:02 • Новости дня
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единой позиции по вопросу отправки военных на Украину в составе так называемой «коалиции желающих» нет, а Германия заняла выжидательную позицию, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Участники так называемой «коалиции желающих» не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине, пишет ТАСС.

    Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе, готовой направить военных, отнесли Британию, во вторую – страны вроде Италии, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    В публикации отмечается, что неясным остается и характер возможного коалиционного соглашения. Рассматривается вариант взаимных гарантий обороны, который предполагал бы обязательство воевать на стороне Украины в случае атаки, однако согласия по этой инициативе также достичь не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил перспективы финансирования Украины силами «коалиции желающих» без участия США. Коалиция готовится к прекращению поставок вооружения Киеву со стороны США. Глава крымского парламента сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.

    Комментарии (4)
    Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины
    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией
    ЦБ рассказал о рисках блокировки денежных переводов
    Россия заявила о планах увеличить поставки СПГ в Китай
    Выступление Стармера в британском парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»
    Два командира ВСУ получили пожизненное за удары по Курской области
    Эксперт рассказал о правильном весе для прыжков с парашютом

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации