Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом
По официальным данным, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников долгие годы был зарегистрирован как предприниматель, занимался торговлей и ремонтами бытовой техники, сообщило украинское издание «Страна».
Подозреваемый на допросах заявляет, что застрелил экс-спикера из «мести украинской власти» за смерть сына под Бахмутом в 2023 году.
Супругой Сцельникова была писательница Елена Ч., но и сам подозреваемый, по словам знакомых семьи, был не чужд литературе.
«Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник «Пушкин». Его сын тоже любил читать. Отец был против того, что тот пошел воевать», – рассказал «Стране» знакомый подозреваемого.
С супругой он разошелся, но с сыном поддерживал связь вплоть до его женитьбы, после которой, спустя несколько месяцев, парень попал в армию и пропал.
В соцсети на странице сына Сцельникова среди любимых книг указаны «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Война и мир» Льва Толстого и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.
Напомним, бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.
Служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности России к уничтожению Андрея Парубия.