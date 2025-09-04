Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом

Tекст: Ирма Каплан

Подозреваемый на допросах заявляет, что застрелил экс-спикера из «мести украинской власти» за смерть сына под Бахмутом в 2023 году.

Супругой Сцельникова была писательница Елена Ч., но и сам подозреваемый, по словам знакомых семьи, был не чужд литературе.

«Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник «Пушкин». Его сын тоже любил читать. Отец был против того, что тот пошел воевать», – рассказал «Стране» знакомый подозреваемого.

С супругой он разошелся, но с сыном поддерживал связь вплоть до его женитьбы, после которой, спустя несколько месяцев, парень попал в армию и пропал.

В соцсети на странице сына Сцельникова среди любимых книг указаны «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Война и мир» Льва Толстого и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Напомним, бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.

Служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности России к уничтожению Андрея Парубия.