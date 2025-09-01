СБУ заявила об отсутствии доказательств причастности России к убийству Парубия

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия», – сказал Онищенко на брифинге, передает РИА «Новости».

Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский предположил наличие «русского следа» в убийстве Парубия, однако никаких подтверждений этой версии не предоставил.

Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.

В понедельник глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.