Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.0 комментариев
СБУ заявила об отсутствии доказательств причастности России к убийству Парубия
Служба безопасности Украины (СБУ) не располагает доказательствами, подтверждающими причастность России к уничтожению Андрея Парубия, сообщил руководитель Львовского управления ведомства Вадим Онищенко.
«Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия», – сказал Онищенко на брифинге, передает РИА «Новости».
Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский предположил наличие «русского следа» в убийстве Парубия, однако никаких подтверждений этой версии не предоставил.
Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.
В понедельник глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.