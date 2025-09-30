Минюст Украины начал процедуру конфискации имущества экс-главы МВД Захарченко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к бывшему министру внутренних дел страны Виталию Захарченко, передает ТАСС.

На сайте ведомства говорится: «Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закона Украины «о санкциях», к экс-министру внутренних дел Украины Захарченко Виталию Юрьевичу».

Документ предусматривает конфискацию активов, включая шесть объектов недвижимости, среди которых две квартиры в Киеве, а также корпоративные права и деньги на счетах. Минюст просит взыскать указанные активы в пользу Украины.

В июле 2024 года Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило Захарченко обвинения. По версии ГБР, в 2022 году экс-глава МВД пытался убедить украинских чиновников подписать договор о сдаче России украинских территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства десять человек, среди которых оказались бывшие чиновники эпохи Виктора Януковича. Зеленский также лишил гражданства Украины Виктора Медведчука. Медведчук назвал введение временного управления на Украине спасением для ее народа.