Зеленский лишил гражданства Украины ряд бывших чиновников Зеленский лишил гражданства Украины высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства десять человек, включая ряд высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах. В списке лишенных гражданства Украины имена десяти человек, в том числе бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-руководителя Службы безопасности Украины Александра Якименко, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны и экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева. Все они занимали свои должности при президенте Викторе Януковиче, передает ТАСС. Также среди тех, кого лишили украинского паспорта, указаны депутат Одесского городского совета от ныне запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Баранский, депутат Харьковского областного совета от ОПЗЖ Никита Шенцев и еще три человека. При этом утверждается, что все лишенные гражданства Украины, якобы имеют российские паспорта. Напомним, в январе Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера 4 февраля 2023, 17:27

Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным. «Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского. К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей. Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ. В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе.

Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить». Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат. Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS. «Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова. Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля. Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал. До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы.

Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости». Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим. «Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.

ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны. Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30. Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град». У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б. На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область). Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область). Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У». С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов.

В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий. На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, заявил Балицкий, передает ТАСС. По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев. У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое. Ранее в Запорожской области заявляли, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности.

Идеи о гарантии Киева не бить по целям на территории России – это «идеи из параллельного мира», заявил украинский депутат и представитель президента страны Владимира Зеленского Федор Вениславский. Часть западных экспертов считают, что Киев должен пообещать не использовать военную технику в России, но это «идея из параллельного мира», заявил Вениславский в интервью Bild, передает РИА «Новости». Парламентарий заявил, что все места, где на территории Российской Федерации есть ракеты, – это «законные военные цели» киевского режима, в том числе и Москва. При этом политик не стал отвечать, будет ли совершено такое нападение, поскольку это «зависит от нашего военного руководства». Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что оставшаяся под контролем киевских властей Украина «запылает» в случае удара по Крыму. Новости СМИ2 В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов 4 февраля 2023, 15:45

Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО. Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине. Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами. Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.

Вашингтон уверен в неизбежном поражении киевских властей и начал готовить такой сценарий внутри страны, заявил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер. Российские военные выстраивают мощный ударный кулак, которому киевские власти не смогут ничего противопоставить, заявил Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works, передает РИА «Новости». Он задал риторический вопрос: как можно отправлять военную технику Украине, зная, что ее победа невозможна. По его словам, «поражение Украины неизбежно». Риттер подчеркнул, что американский президент Джо Байден знает, что после проигрыша ВСУ администрации США нужно будет ответить на вопрос о том, как Россия победила в этом противостоянии. Отставной офицер пояснил, что к моменту проигрыша киевских властей Вашингтон заявит, что «сделал все возможное», и дал Украине все, чего та просила, включая танки. В январе Риттер заявлял, что западные страны намеренно растягивают поставки натовской техники Киеву, поскольку осознают неизбежность поражения украинских военных. Новости СМИ2 Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS 4 февраля 2023, 10:55

В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ. По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН. Ранее сообщалось, что американское министер

Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского. Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости». «Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V. Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик». «Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte. Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он. Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС». «Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S. Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада. Новости СМИ2 В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца 4 февраля 2023, 09:55

Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский. По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru. Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams. Захарова показала, как австрийцев приносят в жертву Зеленскому Спикер МИД Захарова показала, как австрийцев приносят в жертву Зеленскому 4 февраля 2023, 15:38

Несмотря на введенные Украиной санкции против Австрии, власти Вены решили перевести Киеву 5 млн евро из государственной казны, комментирует статью Рихарда Шмитта, опубликованную в австрийком издании EXXpress 2 февраля, спикер МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что не хочет ничего добавлять от себя, а только публикует статью полностью. «Ни слова «российской пропаганды», только прямая речь самих австрийцев о том, как их приносят в жертву Зеленскому», – заверила она. Автор статьи подчеркнул, что «зеленые» политики игнорировали тот факт, что не так давно президент Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых австрийских компаний и собирается конфисковать их активы на сумму в 363 млн евро. Более того, Шмитт отмечает, что министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер с улыбкой приветствовала Зеленского, «мило пожала ему руку», а позднее пообещала, что «австрийские налогоплательщики переведут Киеву еще 5 млн евро из государственной казны». Издание заверяет, что деньги австрийцев пойдут на восстановление пострадавшей энергоинфраструктуры Украины, пока «Путин использует зиму в качестве оружия, нанося беспощадные удары по Украине». По словам Шмитта, Гевесслер подчеркнула, что ей важно внести вклад в поддержку мирного населения Украины, однако не было сказано ни одного слова о том, что Нет ни одного сообщения о том, что федеральный президент Александр Ван дер Беллен обсуждал в Киеве введение антиавстрийских санкций. Так, остается неизвестным, предпринимались ли властями Австрии какие-либо шаги по снятию запретов с Вены, подчеркнул автор статьи. Шмитт добавил, что Ван дер Белен только ограничился общими высказываниями об Украине, заверив, что в ближайшие шесть лет он будет уделять особое внимание сохранению европейских ценностей, на которые на Украине «в буквальном смысле слова происходит нападение». Новости СМИ2 Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада 4 февраля 2023, 22:23 Текст: Антон Никитин

Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара. Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил. В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу 4 февраля 2023, 18:03 Текст: Алексей Дегтярев

Воздушную тревогу объявили во всех украинских областях, соответствующие данные появились в официальном ресурсе по оповещению населения. Сообщение о тревоге начало поступать в 16.48 по местному времени (17.48 по Москве), передает ТАСС. Сначала ее объявили в Днепропетровской области. За субботу в стране второй раз объявили о воздушной тревоге во всех украинских регионах. Новости СМИ2 Зеленскому сообщили плохие новости о западном оружии 4 февраля 2023, 15:30 Текст: Кристина Цыцура

Несмотря на согласование Запада передать Украине тяжелую военную технику, использовать ее против России на фронте в ближайшее время не удастся, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times. Из публикации следует, что проблемой станут поздние поставки, а наступление России уже началось на востоке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Речь идет об отправке Киеву боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали Зеленскому. Отмечается, что такое сложное оружие требует тщательной подготовки, а процесс займет несколько месяцев или даже год. Часть же оружие, попавшего в пакет военной помощи, нужно еще собрать. Ранее Пентагон сообщил об отправке Киеву ракет большой дальности для HIMARS и снаряды GLSDB дальностью в 150 км.