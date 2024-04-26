Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
Арестован получивший взятку от подозреваемого в убийстве Ковалева сотрудник ДПС
Под стражу помещен сотрудник ДПС, который, согласно версии следствия, за взятку в 30 тыс. рублей позволил скрыться от правоохранителей одному из фигурантов по делу об убийстве Кирилла Ковалева, сообщили в Басманном суде Москвы.
Инспектора столичной ДПС Дмитрия Бовтунова арестовали до 18 июня, сообщили в суде ТАСС.
Согласно данным следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил машину, за рулем которой был один из подозреваемых. Не имея водительского удостоверения, водитель предложил взятку инспектору, и тот ее взял.
Подозреваемый в убийстве Ковалева на парковке из-за замечания Аббасов, согласно версии следствия, нанес несколько ножевых ранений мужчине. В суде он заявил, что убил мужчину случайно, суд арестовал его до 18 июня.