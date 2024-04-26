Арестован получивший взятку от подозреваемого в убийстве Ковалева сотрудник ДПС

Tекст: Алексей Дегтярев

Инспектора столичной ДПС Дмитрия Бовтунова арестовали до 18 июня, сообщили в суде ТАСС.

Согласно данным следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил машину, за рулем которой был один из подозреваемых. Не имея водительского удостоверения, водитель предложил взятку инспектору, и тот ее взял.

Подозреваемый в убийстве Ковалева на парковке из-за замечания Аббасов, согласно версии следствия, нанес несколько ножевых ранений мужчине. В суде он заявил, что убил мужчину случайно, суд арестовал его до 18 июня.