Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке

Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.7 комментариев
Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.6 комментариев
Он уточнил в своем Telegram-канале, что отряд был уничтожен возле населенного пункта Очеретино в Донецкой народной республике
Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группы «Донецк» и террористических формирований «Русского добровольческого корпуса».
Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием
Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.
В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.
Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.
Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.
По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.
Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине
Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.
Политолог Андриевский: Молдавская «Победа» может собрать реальную силу и выдвинуть своего кандидата в президенты
«Илан Шор в Молдавии спокойно никогда работать не будет. Его и его команду к власти никогда не допустят. Но на перелеты в Москву всех представителей этих партий, их проживание уходят громадные деньги. Значит, делается это все не просто так. Тем более тут в Молдавии ходят слухи, что Шор перед визитом в Москву летал на встречу к Путину в Сочи. Значит, проект серьезный», – рассказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.
«Сейчас в Молдавии закрыты практически все телеканалы, которые так или иначе контролировал Шор. Поэтому Кишинев уже не остановится. Кроме того, надо понимать, что есть большой сценарий больших людей на Западе относительно Молдавии – и, согласно этому сценарию, России в Молдавии нет. Поэтому они дадут добро на любые меры, чтобы Россию сюда не допустить», – продолжил собеседник.
«Но у блока «Победа» есть одна очень сильная сторона, которой нет у других партий Молдавии – это так называемая избирательная сетка. Она состоит из квалифицированной команды – политтехнологов, бригадиров, агитаторов – и электорального ядра, готового проголосовать за любого кандидата. В этой «сетке» всего около трехсот тысяч человек, которые ранее хорошо отработали в Оргееве, Тараклии, Бельцах. Против них самих Кишинев уже заводил дела. Но они консолидируют всех пророссийских жителей Молдавии, а затем направят этот ресурс на другого кандидата, о котором мы, может, даже еще не слышали», – пояснил он.
«Конечно, Кишинев не может допустить, чтобы эта сетка решила судьбу референдума, президентских и парламентских выборов. Уже сейчас их в Молдавии противники называют предателями. Но для того блок «Победа» и собрался в Москве, чтобы, скажем, почти официально заверить их сторонников в поддержке властей России. Таким образом, «Победа» может аккумулировать весь потенциальный электорат, собрать реальную силу, которая поведет своего кандидата в президенты», – отметил собеседник.
«К тому же Москва может рассчитывать на то, что Игорь Додон еще соберет электорат с партией социалистов. А в итоге в Молдавии может найтись свой «Виктор Орбан», причем среди номинальных проевропейцев. Он будет махать флагом ЕС, а потом создаст с «Победой» коалицию под лозунгом: «Мы идем в Европу, но с Россией ссориться не собираемся», – резюмировал аналитик.
В Москве в выходные проходит съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом.
В мероприятии, проходящем на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы», передает ТАСС. Эти партии подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».
Блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ, сказал Шор. По его словам, президент Молдавии Майя Санду сознательно «рубит пуповину связей» с СНГ, с Россией, с ЕАЭС.
Основная задача блока «Победа» заключается в том, чтобы продемонстрировать людям работающие и проверенные временем альтернативы. «Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», – отметил Шор. Оппозиционер добавил, что блок объединил неравнодушных к судьбе Молдавии людей.
При этом Гуцул заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2024 году из-за возрастных ограничений. «У нас есть возрастные ограничения – от 40 лет. Мне еще рано», – сказала 37-летняя Гуцул. Она добавила, что оппозиционные силы страны в скором времени объявят имя единого кандидата, отметив, что это будет «грамотный человек, имеющий цель – процветание Молдавии».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии.
Отмечается, что стороны заключили мировое соглашение, согласно которому «Би Фит» обязуется выплатить «Темполайн Логистика» 22 млн 500 тыс. рублей. В эту сумму входит основной долг за хранение, сборку, отправку товаров и другие услуги, а также неустойка, передает РИА «Новости».
В договоре говорится, что «Би Фит» будет погашать задолженность по графику, согласованному со сторонами.
Ранее бизнесмен Артем Чекалин решил взыскать с супруги Валерии, известной как блогер Лерчек, более 1,2 млрд рублей при разводе.
Напомним, Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.
«Всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – приводит слова Шольца РИА «Новости».
Напомним, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов указывал, что после отказа от российского трубопроводного газа европейская промышленность сократила свой выпуск практически на треть, ряд производств в Европе был просто закрыт.
При этом в 2023 году Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ
Глава ГУР заявил, что угнавшего российский военный вертолет Кузьминова сгубило желание славы
По его словам, когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью, однако желание славы застилает глаза всем, после чего «начинают приглашать знакомых из России», рассказывать, сколько у них теперь много денег, передает РИА «Новости».
Буданов также добавил, что руководство ГУР сделало выводы из ситуации с гибелью Кузьминова, признав, что им следовало «присматривать» за Кузьминовым.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.
Газета El Pais называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.
Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.
«Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.
По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.
Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.
По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.
«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.
Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.
США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.
В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.
Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.
В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА
По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.
В Карачаево-Черкесии злоумышленник застрелил двух сотрудников полиции и ранил третьего
В ночь на 22 апреля неизвестный мужчина, находясь на улице 50-летия ВЛКСМ в городе Карачаевске, произвел выстрелы в двух сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, передает РИА «Новости».
Уточняется, что напавший произвел несколько выстрелов, затем похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.
От полученных огнестрельных ранений двое сотрудников полиции скончались на месте происшествия, один – ранен, он доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.
Ранее силовики МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Московской области.
До этого в апреле мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе.
Застреливших полицейского под Винницей солдат ВСУ задержали в Одесской области Украины
Сообщается, что военные – отец и сын – собирались «сбежать», а на полицейских напали, так как «перевозили боевые гранаты», в чем «признались во время задержания». После убийства полицейского они прятались в заброшенном здании в Одесской области, собираясь позднее уехать с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, сообщалось, что отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Винницкой области Украины правоохранители попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике их машины, но военные напали на полицейских.
Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире в Москве
Как говорится в сообщении, Союз ММА России обратится в Минспорт по факту данной ситуации, передает ТАСС.
Массовая драка произошла на турнире организации Hardcore 19 апреля после боя между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. Также Хейбати ударил ринг-герл.
Ранее был осужден член кулачной лиги Hardcore Fighting и дагестанский боец ММА Сиражудин Муртазалиев по делу о незаконном хранении пистолета, приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы.
Сенатор допустил возобновление военных поставок США Украине до конца следующей недели
Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».
Сенатор подтвердил, что поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ракеты ATACMS.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.
В соцсетях появилась информация, что мигранты переехали на тракторе, после чего избили мужчину, являющегося Героем России. Пока виновные к ответственности не привлечены, говорится в Telegram-канале СК.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.
Ранее в Подмосковье мигрант избил женщину-фельдшера за отказ дать справку в детский сад.