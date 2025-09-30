Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Володин отметил укрепление России после возвращения Донбасса и Новороссии
Володин заявил о возможностях после воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
Решение жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией определило общее будущее и открыло новые возможности для развития и укрепления страны,
Решение жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией определило общее будущее и открыло новые возможности для развития и укрепления страны, передает ТАСС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
«Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Три года назад жители Донбасса и Новороссии сделали выбор в пользу восстановления исторической правды и справедливости – вернуться на свою родину, в Россию», – заявил Володин.
Он подчеркнул, что это решение определило «общее будущее, открыло новые возможности для развития и укрепления страны». По словам Володина, «вместе преодолевая вызовы, мы становимся сильнее».
В завершение председатель Госдумы пожелал жителям новых регионов счастья, благополучия и всего самого доброго.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам в День воссоединения новых регионов с Россией.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что жители региона уверены в правильности решения о присоединении к России.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что за три года средний доход бюджетников в республике заметно увеличился.
Заместитель председателя комитета Госдумы Виктор Водолацкий назвал перемены в Донбассе и Новороссии за три года кардинальными.