Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Храповщины, Андреевки и Алексеевки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Варваровкой.

При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Константиновки, Берестока и Ильиновки в ДНР.

Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и матсредств.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Димитрова, Удачного, Красноармейска, Рубежного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ вблизи Орлов и Приволья в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Тягинки, Садового и Веселого в Херсонской области.

Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.