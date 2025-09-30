В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.17 комментариев
Российские войска почти окружили ВСУ в Амбарном под Харьковом
Марочко сообщил о полном почти окружении ВСУ в Амбарном Харьковской области
Российские подразделения вплотную подошли к полному окружению украинской группировки в селе Амбарное Харьковской области, остаётся продвинуться всего на полтора километра по флангам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные практически завершили окружение группировки ВСУ в населенном пункте Амбарное Харьковской области, передает РИА «Новости»
Марочко сообщил, что российские войска сумели продвинуться в районе Хатнего, где заняли выгодные позиции к юго-востоку от населенного пункта.
Он отметил: «Успехи наших войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для украинского командования, поскольку группировка ВФУ, находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками – для полного окружения украинских боевиков силам РФ остается продвинуться на 1,5 километра по флангам».
Марочко добавил, что российские подразделения достигли успехов в районе Отрадного, заняв новые позиции и продвинувшись в северо-западном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России нанесли удар ФАБ по украинским позициям в Донецкой народной республике и Харьковской области. Подразделения «Северяне» продвинулись на фронте в Сумской и Харьковской областях. Российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в Донецкой народной республике.