Золото обновило исторический максимум на торговой площадке Comex

Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив 3850 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex превысила исторический максимум, пишет ТАСС.

Согласно данным торгов, цена драгметалла достигла отметки 3 851,6 доллара за тройскую унцию по состоянию на 14.15 по московскому времени, что на 0,72% выше предыдущего значения.

Позже, к 14.20, золото продолжило расти и торговалось уже по 3 852,7 доллара за тройскую унцию, что соответствует приросту в 0,75%. Указанный показатель стал новым рекордом для рынка фьючерсов на золото на крупнейшей бирже США.

Ранее предыдущие исторические максимумы были зафиксированы весной 2024 года, когда стоимость золота также демонстрировала резкий рост на фоне глобальной экономической нестабильности и геополитических факторов. Эксперты связывают укрепление позиций золота с продолжающимся спросом на защитные активы.

Напомним, 23 сентября цена золота на бирже Comex превысила 3824 долларов за тройскую унцию и достигла исторического максимума.

На прошлой неделе платина на бирже NYMEX 26 сентября подорожала до рекордного уровня с апреля 2013 года.

А в понедельник цена серебра на бирже Comex превысила 47 долларов за унцию.