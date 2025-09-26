Платина на NYMEX подорожала до рекорда с апреля 2013 года

Цена платины на NYMEX превысила 1590 долларов впервые с 2013 года

Tекст: Мария Иванова

Стоимость платины на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигла рекордных значений за более чем десять лет, передает ТАСС.

Фьючерс с поставкой в октябре 2025 года превысил отметку в 1 590 долларов за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года. На 10.14 мск цена составляла 1 590,7 долларов за унцию, что на 3,97% выше предыдущего дня.

К 10.21рост замедлился, и платина торговалась по 1 586 долларов за унцию, что на 3,66% выше уровня закрытия предыдущей сессии. С начала года драгметалл подорожал на 58,58%, а с начала сентября – на 17,05%.

В то же время палладий на NYMEX показывает снижение. По состоянию на 10.24 мск фьючерс с поставкой в декабре 2025 года подешевел на 0,43%, до 1 278 долларов за тройскую унцию. Несмотря на это, с начала года стоимость палладия выросла на 22,3%, а с сентября – на 15,87%.

Напомним, накануне цена на серебро достигла максимума с мая 2011 года.

Ранее золото на бирже Comex установило второй за день рекорд стоимости.