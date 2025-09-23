Золото на Comex установило второй за день рекорд

Золото на Comex достигло 3824 долларов за унцию и обновило максимум

Tекст: Мария Иванова

Стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex вновь обновила исторический максимум, передает ТАСС.

По данным биржи на 12.24 мск, цена одной тройской унции достигла 3 824,6 долларов, что на 1,16% выше предыдущих значений.

Уже к 12.44 мск курс золота немного скорректировался и составил 3 813,9 долларов за унцию, показывая рост на 0,87%.

Ранее в течение дня золото превысило отметку в 3,8 тыс. долларов за унцию, что стало новым рекордом для финансового инструмента.

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года также показали рост, их стоимость находилась на уровне 44,405 долларов, увеличившись на 0,6%.

Напомним, накануне золото побило рекорд и превысило отметку 3750 долларов.

В тот же день фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex поднялись выше 44 долларов за тройскую унцию впервые за 13 лет.