Серебро подорожало до максимума с мая 2011 года

Стоимость серебра на бирже Comex достигла 45 долларов впервые с мая 2011 года

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в декабре 2025 года превысила 45 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС. Такой уровень цен был зафиксирован впервые с 3 мая 2011 года.

Согласно данным торговой платформы, по состоянию на 11.07 по московскому времени цена серебра увеличилась на 1,68%, достигнув 45,01 доллара за унцию.

К 11.13 по Москве котировки ускорили рост до 45,09 доллара за унцию, что составляет рост на 1,86%.

Напомним, 22 сентября стоимость серебра на бирже Comex превысила отметку 44 долларов впервые с 2011 года.

А на следющий день цена золота на бирже Comex вышла выше исторического максимума 3824 долларов за тройскую унцию на фоне рекордных торгов.