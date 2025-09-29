Цена серебра на бирже Comex превысила 47 долларов за унцию

Стоимость серебра поднялась выше 47 долларов впервые со 2 мая 2011 года

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex впервые с 2 мая 2011 года поднялась выше 47 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС.

Согласно данным торгов, к 6.37 по московскому времени цена достигла 47,03 доллара за унцию, что на 1,43% выше предыдущего значения.

К 12.00 по московскому времени серебро ускорило рост до 47,18 доллара за унцию, увеличившись на 1,76%. Рост цен на драгоценный металл связан с повышенным интересом инвесторов к безопасным активам на фоне нестабильности на мировых рынках.

Параллельно с этим фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на той же площадке торговался на уровне 3 848,5 доллара за унцию, что соответствует росту на 0,64%. Аналитики отмечают, что оба металла сейчас пользуются стабильным спросом, что отражается на динамике цен.

Напомним, 26 сентября платина на бирже NYMEX подорожала до рекордного уровня с апреля 2013 года.

25 сентября серебро подорожало до максимума с мая 2011 года.

А 23 сентября цена золота на бирже Comex впервые превысила 3824 долларов за тройскую унцию, достигнув нового исторического максимума.