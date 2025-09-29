Прокуратура Архангельска сообщила об отсутствии металлоискателя на входе в техникум

Tекст: Ольга Иванова

На входе в Архангельский техникум строительства и городского хозяйства отсутствовала рамка металлоискателя, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

В настоящее время у подозреваемого по месту жительства проходят обыски, сообщили в пресс-службе СУ СК по Архангельской области и НАО. Силовики изымают все электронные устройства. Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного 18-летнего жителя Архангельска.

В результате нападения ранения получили преподаватель и воспитатель техникума. Следствие также проверяет информацию о возможном ранении гардеробщика. По имеющимся данным, первым пострадал бывший классный руководитель нападавшего – он ударил женщину ножом в область шеи, после чего ранил воспитателя.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выразил соболезнования пострадавшим и пообещал оказать всю необходимую поддержку. Цыбульский отметил, что расследование обстоятельств нападения продолжается, а учебный процесс в техникуме не прерывается. Глава региона особо поблагодарил студентов, самостоятельно задержавших нападавшего, назвав их действия «мужественными и достойными уважения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Архангельске бывший студент техникума напал с ножом на сотрудников учебного заведения.

Студенты архангельского техникума сами обезвредили молодого человека, напавшего с ножом на сотрудников учебного заведения, и передали его полиции.

