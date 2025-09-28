Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Жертвами столкновения грузовика и Lada в Татарстане стали четыре человека
Столкновение грузовика Volvo и легкового автомобиля Lada Samara в Татарстане привело к гибели четырех человек, сообщает прокуратура республики.
ДТП произошло вечером в Елабужском районе на 1023-м километре трассы М-7 «Волга». Нарушив ПДД, водитель грузовика, 1985 года рождения, «в составе с полуприцепом при развороте не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2114» и столкнулся с ним». В результате ДТП погибли водитель Lada, 1998 года рождения, и три пассажира – женщина и двое мужчин, передает РИА «Новости».
