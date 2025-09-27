Лавров: Киеву во всех «пакостях» помогает Британия

Tекст: Антон Антонов

Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что ознакомился с публикациями о том, как Киев оснащает дроны российского производства для отправки в Европу, передает ТАСС.

«Берут дроны нашего производства, которые там, наверное, у них тоже имеются, и снаряжают их таким образом, чтобы не было сомнений, что это мы запустили эти дроны», – заявил Лавров.

Министр добавил, что, по его данным, британские специалисты активно помогают Киеву «во всех этих пакостях», как это происходило «много столетий на нашем геополитическом пространстве».

Лавров также подчеркнул, что несмотря на истеричные заявления ряда стран Восточной Европы, в столицах крупных западных государств есть политики, которые понимают происходящее, однако придерживаются курса на подавление России. По его словам, на Западе стараются модифицировать подходы к понятию «стратегического поражения» России, хотя сама цель остается неизменной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гЛавров заявил, что обнаруженные на территории Польши беспилотники не могут преодолеть расстояние от границы России до Польши.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны при подтверждении планов Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что НАТО рассматривает варианты уничтожения российских военных самолетов, якобы вторгающихся в воздушное пространство альянса.