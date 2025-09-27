Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Захарова призвала ООН выяснить отключение микрофона Бербок при упоминании России
Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к Секретариату ООН с требованием выяснить, почему у председателя 80-й сессии Генассамблеи Анналены Бербок отключился микрофон при упоминании российской делегации.
Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала Секретариат ООН разобраться в причинах отключения микрофона председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок, когда она упомянула российскую делегацию.
Захарова заявила: «У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой».
Инцидент произошел во время выступления Бербок, когда микрофон отключился на словах о России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала назначение Анналены Бербок председателем Генассамблеи ООН и сравнила ее с «дьявольской усмешкой» в год 80-летия Победы.
Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Бербок известна неуклюжими и резкими высказываниями, в том числе фразой про «разворот на 360 градусов».
Сама Анналена Бербок при этом пообещала сохранить усилия ООН по урегулированию ситуации на Украине.