Бербок пообещала сохранение усилий ООН по урегулированию на Украине

ООН останется приверженной поиску путей разрешения конфликта на Украине и в регионе Ближнего Востока, заявила председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок, передает ТАСС.
«Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций – обеспечить мир и безопасность», – подчеркнула Бербок.
Она добавила, что ООН продолжит работать над урегулированием кризисов и будет использовать все доступные инструменты для достижения этих целей. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о намерении провести более 150 двусторонних встреч во время сессии Генассамблеи в сентябре, чтобы призвать лидеров стран к прямому диалогу.
Анналена Бербок стала председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН в начале сентября, официально приняв присягу на этом посту.
Ранее Анналена Бербок заявила о возможности проведения миротворческой миссии ООН на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила нахождение Бербок на посту главы Генассамблеи ООН с «дьявольской усмешкой».