Небензя назвал заявления Бербок оскорбительными и циничными на посту главы МИД

Tекст: Денис Тельманов

Анналена Бербок, назначенная главой Генассамблеи ООН, уже известна своими оскорбительными и неуклюжими заявлениями, отметил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что не знаком с Бербок лично, но в ближайшее время ему предстоит это сделать.

По словам Небензи, на посту министра иностранных дел Германии Бербок проявила себя «воинственными, циничными, подчас оскорбительными» высказываниями.

Он напомнил о ее фразе про «разворот на 360 градусов» и отметил, что ей приписывают попытки ограничить время выступлений стран в Генассамблее ООН.

Небензя рассказал, что представители Евросоюза делились с ним впечатлениями о встрече с Бербок, на которой она заявила о своих приоритетах в ООН – сократить длительность речей делегаций до трех минут.

80-я сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября. В ходе недели высокого уровня с 23 по 27 сентября ожидаются выступления 195 делегаций. Главу российской делегации Сергея Лаврова планируют услышать в зале Генассамблеи 27 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Анналены Бербок, назвав ее «антисимволом».

Анналена Бербок заявила, что в случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей.

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок подтвердила, что ООН продолжит работу над разрешением конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

