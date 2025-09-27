Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Le Monde сообщил о подозрениях Франции в адрес России из-за свиных голов
Monde: Франция бездоказательно связала подбрасывание свиных голов с Россией
Власти Франции, не располагая реальными доказательствами, считают приоритетной версию о причастности иностранца, якобы связанного с российскими спецслужбами, к инциденту с девятью свиными головами у мечетей Парижа, пишет Monde.
Французское следствие считает приоритетной версию, согласно которой к инциденту с подбрасыванием свиных голов у мечетей в Париже причастен иностранец, якобы действовавший при поддержке российских спецслужб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.
Префект полиции Парижа Лоран Нуньес ранее заявлял, что головы свиней были обнаружены у нескольких мечетей Парижа и пригородов, а на одной из них было написано «Макрон».
Полиция подозревает двух иностранных граждан, которые были за рулем автомобиля с сербскими номерами и пользовались хорватскими телефонами, отмечает RTL.
Источник в прокуратуре сообщил, что эти лица немедленно покинули Францию после инцидента.
По данным Monde, ордер на арест выдан в отношении одного из подозреваемых, который предположительно находится в Сербии.
Издание указывает, что версия о причастности российской военной разведки подкрепляется якобы полученными разведданными в рамках международного сотрудничества. Французские следователи также считают возможным, что то же лицо руководило акциями с забрызгиванием зеленой краской мемориала жертвам Холокоста и трех синагог в Париже.
В самой статье газеты подчеркивается: «У правосудия нет на данный момент доказательств причастности России».
На Западе часто звучат обвинения в адрес России без предоставления доказательств, а подобные подозрения впоследствии не находят подтверждения, как, например, в случае с обвинениями во вмешательстве в выборы в США. Российская сторона отвергает подобные заявления, называя их голословными.
Российские мусульмане выразили обеспокоенность событиями во Франции и считают произошедшее актом кощунства, отмечал ранее муфтий Рушан Аббясов.
Российские мусульмане выразили обеспокоенность событиями во Франции и считают произошедшее актом кощунства, отмечал ранее муфтий Рушан Аббясов.