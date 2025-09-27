Французские власти начали расследовать угрозы вынесшей приговор Саркози судье

BFMTV: Во Франции расследуют угрозы в адрес судьи, вынесшей приговор Саркози

Tекст: Мария Иванова

Французский профсоюз судебных работников подал жалобу в прокуратуру после того, как судье, приговорившей бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы, начали поступать угрозы в интернете, пишет ТАСС, ссылаясь на BFMTV.

В адрес судьи были отправлены сообщения с угрозами убийства и жестокого насилия. По данным телеканала, уже начаты два расследования, материалы дела переданы в национальное управление по борьбе с ненавистью в сети.

В прокуратуре подчеркнули, что угроза убийством в отношении государственных служащих карается лишением свободы сроком до пяти лет, постоянное преследование и оскорбления в интернете – до двух лет и штрафом до 30 тыс. евро. Если же происходит разглашение сведений, позволяющих установить местонахождение чиновника, наказание может составить до пяти лет заключения и штраф до 75 тыс. евро.

Напомним, 25 сентября Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании. Его оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции, суд не установил факта нелегального финансирования кампании 2007 года. У Саркози есть десять дней на обжалование приговора, однако апелляция не приостанавливает решение суда первой инстанции – экс-президент будет помещен под стражу.

В мае 2012 года агенство Mediapart сообщило, что лидер Ливии Муаммар Каддафи якобы выделил Саркози 50 млн евро на избирательную кампанию. В качестве доказательства приводился документ с подписью бывшего секретаря Главного народного комитета по внешним связям Ливии Мусы Кусы, однако, как установил суд, этот документ оказался подделкой.

Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози отказался просить Эммануэля Макрона о помиловании после вынесения приговора

Саркози получил пять лет тюрьмы.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, финансовая поддержка со стороны Каддафи привела к тюремному заключению экс-президента.