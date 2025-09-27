Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Французские власти начали расследовать угрозы вынесшей приговор Саркози судье
BFMTV: Во Франции расследуют угрозы в адрес судьи, вынесшей приговор Саркози
Профсоюз судебных работников сообщил о поступлении угроз судье, вынесшей приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, что стало основанием для начала расследования.
Французский профсоюз судебных работников подал жалобу в прокуратуру после того, как судье, приговорившей бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы, начали поступать угрозы в интернете, пишет ТАСС, ссылаясь на BFMTV.
В адрес судьи были отправлены сообщения с угрозами убийства и жестокого насилия. По данным телеканала, уже начаты два расследования, материалы дела переданы в национальное управление по борьбе с ненавистью в сети.
В прокуратуре подчеркнули, что угроза убийством в отношении государственных служащих карается лишением свободы сроком до пяти лет, постоянное преследование и оскорбления в интернете – до двух лет и штрафом до 30 тыс. евро. Если же происходит разглашение сведений, позволяющих установить местонахождение чиновника, наказание может составить до пяти лет заключения и штраф до 75 тыс. евро.
Напомним, 25 сентября Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании. Его оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции, суд не установил факта нелегального финансирования кампании 2007 года. У Саркози есть десять дней на обжалование приговора, однако апелляция не приостанавливает решение суда первой инстанции – экс-президент будет помещен под стражу.
В мае 2012 года агенство Mediapart сообщило, что лидер Ливии Муаммар Каддафи якобы выделил Саркози 50 млн евро на избирательную кампанию. В качестве доказательства приводился документ с подписью бывшего секретаря Главного народного комитета по внешним связям Ливии Мусы Кусы, однако, как установил суд, этот документ оказался подделкой.
Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози отказался просить Эммануэля Макрона о помиловании после вынесения приговора
Саркози получил пять лет тюрьмы.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, финансовая поддержка со стороны Каддафи привела к тюремному заключению экс-президента.