    В Европе нашелся сильный защитник российских активов
    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»
    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было
    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    Журова: В МПК осознали, что отстранение российских паралимпийцев было ошибкой
    Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира
    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»
    Умерла актриса из фильма «Мимино» Людмила Гаврилова
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    13 комментариев
    27 сентября 2025, 12:59 • Новости дня

    Французские власти начали расследовать угрозы вынесшей приговор Саркози судье

    BFMTV: Во Франции расследуют угрозы в адрес судьи, вынесшей приговор Саркози

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюз судебных работников сообщил о поступлении угроз судье, вынесшей приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, что стало основанием для начала расследования.

    Французский профсоюз судебных работников подал жалобу в прокуратуру после того, как судье, приговорившей бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы, начали поступать угрозы в интернете, пишет ТАСС, ссылаясь на BFMTV.

    В адрес судьи были отправлены сообщения с угрозами убийства и жестокого насилия. По данным телеканала, уже начаты два расследования, материалы дела переданы в национальное управление по борьбе с ненавистью в сети.

    В прокуратуре подчеркнули, что угроза убийством в отношении государственных служащих карается лишением свободы сроком до пяти лет, постоянное преследование и оскорбления в интернете – до двух лет и штрафом до 30 тыс. евро. Если же происходит разглашение сведений, позволяющих установить местонахождение чиновника, наказание может составить до пяти лет заключения и штраф до 75 тыс. евро.

    Напомним, 25 сентября Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании. Его оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции, суд не установил факта нелегального финансирования кампании 2007 года. У Саркози есть десять дней на обжалование приговора, однако апелляция не приостанавливает решение суда первой инстанции – экс-президент будет помещен под стражу.

    В мае 2012 года агенство Mediapart сообщило, что лидер Ливии Муаммар Каддафи якобы выделил Саркози 50 млн евро на избирательную кампанию. В качестве доказательства приводился документ с подписью бывшего секретаря Главного народного комитета по внешним связям Ливии Мусы Кусы, однако, как установил суд, этот документ оказался подделкой.

    Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози отказался просить Эммануэля Макрона о помиловании после вынесения приговора

    Саркози получил пять лет тюрьмы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, финансовая поддержка со стороны Каддафи привела к тюремному заключению экс-президента.

    26 сентября 2025, 14:48 • Новости дня
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия

    Эксперт Данилов-Данильян: Алиев хочет переложить на соседей вину за загрязнение Каспия

    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уровень воды в Каспийском море почти не зависит от антропогенных факторов, а обусловлен цикличными стоками Волги. Обратные утверждения Баку похожи на попытки переложить вину за загрязнение бассейна на соседние государства, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Виктор Данилов-Данильян. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев связал обмеление Каспия с деятельностью человека.

    «Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением в ООН о якобы антропогенных причинах обмеления Каспия попытался размазать ответственность и вину за ухудшение окружающей среды по всем прибрежным странам, хотя сам Баку вносит гигантский вклад в загрязнение моря», – пояснил Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН.

    Он напомнил про добычу Азербайджаном нефти на месторождении «Нефтяные камни» в глубоководной части Каспийского моря и многократный перелов рыбы. «В реальности уровень воды в Каспийском море не менее чем на 80% зависит от стока Волги, который, в свою очередь, представляет собой циклический процесс. Он меняется уже несколько тысячелетий по неизвестным для ученых причинам и практически мало связан с антропогенными факторами», – отметил ученый.

    По его словам, периоды между пиковыми значениями стоков Волги составляют от 40 до 60 лет – в рамках этих десятилетий уровень воды в Каспии также колеблется от максимальных до минимальных значений. «Изменения климата не являются причиной этой цикличности, хотя, безусловно, могут обострить ситуацию», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, подавляющая часть воды, которая берется из Волги и Каспия, возвращается, пусть и загрязненной, в этот же бассейн. Безвозвратные потери, обусловленные испарением, составляют незначительную часть общего стока. Таким образом, человек имеет крайне опосредованное отношение к нынешнему обмелению моря», – детализировал аналитик.

    «Все это не отменяет обязанность всех прикаспийских государств кратно наращивать усилия по сокращению загрязнения Волги и Каспия. Нужно строить очистные сооружения, повышать автоматизацию мониторинга среды и полнее использовать данные со спутников. Нам помогает и сама природа – в результате самоочищения с помощью химических, физических и биологических процессов вода в низовьях Волги чище, чем в среднем течении», – акцентировал эксперт.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, что «стремительное» обмеление Каспийского моря вызвано не изменением климата, а деятельностью человека. Он призвал прикаспийские государства остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Политик также подчеркнул, что Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с ООН для решения проблемы, сообщает Azertag.

    Примечательно, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в Санкт-Петербурге заявлял, что проблема обмеления Каспийского моря носит «очень большой, если не сказать глобальный характер», сообщает Кремль.

    «Мы знаем трагические примеры с Аральским морем и так далее. Здесь надо вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны, и я знаю, что правительство России вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты», – сказал он.

    «Здесь главное нам действовать без всяких рывков, но настойчиво, на постоянной основе. Не знаю, насколько это возможно противостоять стихии: там кроме результатов деятельности человека в дельте Волги существуют и другие какие-то причины, может быть, глобального характера. Насколько я знаю, в истории все время это происходит: то Каспий чуть поднимается, то чуть опускается водная гладь, ее уровень», – добавил Путин.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Умер Тигран Кеосаян

    Умер режиссер Тигран Кеосаян

    Умер Тигран Кеосаян
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Умер известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», – написала Симоньян в Telegram-канале.

    Она выразила благодарность всем, кто молился за здоровье Кеосаяна, и попросила не беспокоить родных и близких в этот сложный момент.

    Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его самых известных работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной».

    Маргарита Симоньян рассказала, что ее супруг в декабре перенес клиническую смерть и впал в кому.

    Комментарии (14)
    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума

    Сийярто: Зеленский сошел с ума от антивенгерских заявлений

    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинения Украины в нарушении венгерскими БПЛА границы назвал Владимира Зеленского сумасшедшим из-за антивенгерских взглядов.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление Киева о якобы нарушении венгерскими беспилотниками воздушного пространства Украины, передает ТАСС.

    «Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», – написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta, признана экстремистской в России).

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

    Минобороны Венгрии заявили, что слова Владимира Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствуют действительности.

    Комментарии (14)
    26 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Российских фигуристов исключили из мировых и европейских чемпионатов
    Российских фигуристов исключили из мировых и европейских чемпионатов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Международный союз конькобежцев сохранил для российских спортсменов возможность участия исключительно в олимпийском квалификационном турнире.

    Информацию о недопуске фигуристов из России к чемпионатам мира и Европы подтвердили в пресс-службе ISU, передает РБК.

    В организации пояснили: «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине».

    С 2022 года, после начала спецоперации на Украине, российские фигуристы отстранены от международных соревнований ISU. В этом году им разрешили участвовать только в одном квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который прошел в Пекине с 19 по 21 сентября.

    По итогам отборочного турнира Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали путевки для России на Игры. На текущей неделе глава Федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе выразил надежду на скорое возвращение спортсменов на международную арену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее болельщики получили разрешение разместить на арене баннер с поддержкой Аделии Петросян, несмотря на изначальные требования ISU убрать надпись на русском языке. Татьяна Тарасова назвала успех Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине грандиозной победой для российского фигурного катания. Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026 и обратилась к ISU и МОК в своем Telegram-канале.

    Комментарии (26)
    26 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

    Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сохранять спокойствие и не допускать эскалации, иначе, по мнению белорусского лидера, киевские власти рискуют потерять всю Украину.

    Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

    Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

    Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    Комментарии (12)
    26 сентября 2025, 21:44 • Новости дня
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы, пишет Financial Times.

    По данным FT, судно в течение трех месяцев перемещалось вдоль берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря, «уделяя особое внимание районам с подводными кабелями для связи, интернета, финансовых транзакций и военной координации», пишут «Ведомости».

    Эксперты газеты отмечают, что «Янтарь» занимается изучением расположения кабелей и трубопроводов. «[Янтарь] – это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом не давать нам уснуть. Мы очень внимательно следим за ним», – заявил один из высокопоставленных командующих НАТО.

    Газета также уточняет, что в ноябре 2024 года судно отправилось из бухты на Кольском полуострове и по ходу маршрута «неоднократно отключало системы опознавания, чтобы скрыть свою активность». С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства издание определило, что «Янтарь» находился непосредственно над критически важными коммуникационными кабелями в Ирландском море».

    Корабль «Янтарь» состоит на вооружении с 2015 года и оснащен глубоководными аппаратами для работы на больших глубинах. В 2021 году его уже фиксировали западные военные у берегов Франции и США.

    Ранее в Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

    Комментарии (6)
    26 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой

    Анпилогов оценил идею НАСА сбить ядерным зарядом летящий в Луну астероид 2024 YR4

    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крики об опасности столкновения астероида с Луной кажутся преувеличенными. Отколовшиеся осколки будут остановлены как гравитационным полем спутника, так и атмосферой Земли. Предложение же НАСА ударить ядерной бомбой по телу, летящему к Луне, кажется попыткой пиара, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космоса Алексей Анпилогов. Ранее в NASA высказались за удар ядерной бомбой по астероиду 2024 YR4.

    «Идея ударить по астероиду, летящему к Луне, ядерной бомбой, чтобы изменить его траекторию, на мой взгляд, выглядит приключенческой авантюрой. На текущий момент непонятно, насколько вообще необходимы столь радикальные действия, чтобы остановить "катастрофу"», – считает Алексей Анпилогов, президент фонда исторических и научных исследований «Основание».

    «Во-первых, потенциальная опасность для Земли исходит не от самого астероида, а от осколков Луны, которые могут образоваться в результате столкновения двух тел. Они сами по себе будут гораздо меньше приближающегося к нашему естественному спутнику тела. Не факт, что их размер будет представлять угрозу для планеты», – говорит он.

    «Во-вторых, Луна обладает собственным гравитационным полем. Вполне вероятно, что эти осколки не сумеют его покинуть. Но даже если они полетят в сторону Земли, то большинство из них попросту сгорит в нашей атмосфере. А особо крупные с наибольшей долей вероятности приземлятся где-то в океане или на необитаемых участках суши», – пояснил собеседник.

    «Важно отметить, что использование бомбы будет ограничено и договором о запрете на проведение ядерных испытаний в космосе. Таким образом, NASA для осуществления задуманного придется договариваться со всеми подписантами этого соглашения. Не думаю, что каждый из них окажется готовым к столь радикальному шагу», – акцентирует эксперт.

    «В целом, у человечества нет опыта изменения траектории неискусственного тела в космосе. Мы меняли движение спутников – но это значительно меньшая масса. Соответственно, пока схожее рассуждение в отношении астероида может носить только теоретический характер. Вполне вероятно, что подход сохранится тот же – создание импульса для смены курса. Но как выйдет на практике – неизвестно», – рассуждает он.

    «Соответственно, на мой взгляд, инициатива NASA в большей степени является попыткой пиара. Ведомство пережило значительное сокращение бюджета. Вполне возможно, что с помощью столь громких заявлений оно пытается привлечь внимание Дональда Трампа. Получится ли – увидим», – заключил Анпилогов.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к идее сбить атомной бомбой опасно приближающийся астероид 2024 YR4?





    Результаты

    Ранее ученые NASA допустили необходимость ядерного удара по астероиду 2024 YR4, приближающегося к Луне. При этом вероятность его столкновения со спутником Земли в декабре 2032 года возросла, достигнув почти 4% в мае 2025 года. На этом фоне ведомство предложило несколько возможных сценариев действий.

    Первый – миссия по кинетическому устойчивому разрушению объекта, которая будет доступна для осуществления с апреля 2030 года по апрель 2032-го. Второй – миссия по ядерному уничтожению тела с приблизительными временными рамками с конца 2029 года по конец 2031-го.

    В целом, по их оценкам, основная угроза от потенциального столкновения двух объектов может происходить от выброса лунного материала, который увеличит поток микрометеорных обломков на низкой околоземной орбите до тысячи раз по сравнению с фоновыми уровнями всего за несколько дней.

    Комментарии (11)
    26 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России

    Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов

    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    @ Roger Templeman (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет право на принятие ответных мер в ответ на нелегитимные планы европейских стран по экспроприации российских активов, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

    Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.

    В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.

    СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.

    Комментарии (19)
    26 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Политика освистали, когда он поднялся на трибуну, и в ходе его речи зал неоднократно прерывал премьер-министра выкриками, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Нетаньяху стал первым, кто взял слово на заседании в пятницу.

    Напомним, в ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    Ранее сообщалось, что офис Нетаньяху поручил Южному командованию армии обеспечить трансляцию его выступления на Генассамблее ООН в секторе Газа.

    Комментарии (13)
    27 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США

    CNN: На срочном собрании военных Хегсет изложит новую концепцию развития ВС США

    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Вирджинии на заседании с участием сотен генералов и адмиралов планируют обсудить новые стандарты для американских военных в рамках преобразования Министерства обороны США в Министерство войны, сообщают CNN и Washington Post.

    Как отмечает CNN, Хегсет собирает военных, чтобы «рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в Министерство войны и обрисовать новые стандарты для военнослужащих», передает РИА «Новости».

    Речь пойдет о требованиях к воинскому духу, физической подготовке и внешнему виду американских военных. По словам источников, министр представит новую концепцию развития армии, но значимых заявлений по национальной безопасности не ожидается.

    По данным Washington Post, ожидается короткая речь Хегсета, продолжительностью менее часа. Часть командования готовится к возможным увольнениям и понижению в звании, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что это первая из трех встреч, запланированных Хегсетом: на второй обсудят военно-промышленную базу, третья в декабре пройдет в Калифорнии и будет посвящена вопросам сдерживания.

    Президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post сообщила, что Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    Комментарии (6)
    27 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Google исполнилось 27 лeт

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу, 27 сентября, Google отмечает свой день рождения; компания была зарегистрирована как частное предприятие в 1998 году.

    Поисковая система Google начиналась как учебный проект студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. Доменное имя Google зарегистрировали 15 сентября 1997 года, компанию зарегистрировали 4 сентября 1998 года. Однако на официальном сайте корпорации указывается, что день рождения Google празднуется 27 сентября. Google начал отмечать день рождения именно в этот день только с 2006 года, передает ТАСС.

    В этот же день, 27 сентября, Русская православная церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который входит в число 12 главных церковных праздников. Он связан с преданием об обретении креста, на котором был распят Иисус Христос. По легенде, крест был найден в 326 году во время экспедиции, организованной императором Константином Великим и возглавленной его матерью, царицей Еленой.

    Кроме того, 27 сентября – Дeнь гocудapcтвeннocти Реcпублики Caxa (Якутия).

    Также в субботу отмечают Всемирный день туризма – международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России отмечается с 1983 года.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 20:40 • Новости дня
    Финский курорт Иматра оказался в миллионных долгах после закрытия границы с РФ
    Финский курорт Иматра оказался в миллионных долгах после закрытия границы с РФ
    @ Hirvela8860 (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Дарья Григоренко

    Курорт в финском городе Иматра, ранее активно посещаемый российскими туристами, оказался в сложной финансовой ситуации после закрытия границы с Россией, сообщили СМИ.

    Как передает телерадиовещатель Yle, общая задолженность предприятия достигла примерно 5,7 млн евро, пишет РИА «Новости».

    После исчезновения потока гостей из России спа-комплекс почти не принимает посетителей. В 2024 году финансовый убыток составил 155 тыс. евро, в то время как в предыдущем году он достигал 676 тыс. евро.

    Снижение убытков руководство курорта объясняет реструктуризацией, которая включала сокращение персонала.

    Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что промышленность Финляндии столкнулась с нехваткой десяти млн кубометров древесины после прекращения торговли с Россией, что замедлило экономический рост страны.

    Комментарии (16)
    26 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы

    Захарова заявила о возможных просьбах Киева к Западу о возвращении призывников

    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские дипломаты считают, что Киев может просить Запад содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших из страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перспектива дефицита «пушечного мяса» для ВСУ вызывает серьезную обеспокоенность на Банковой, передает ТАСС.

    «Нельзя исключать, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов», – отметила Захарова. По ее словам, обсуждения этого вопроса уже проходили в ряде стран Евросоюза, однако решений по возвращению украинцев пока принято не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации. Экс-помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до последнего украинца.

    Междутем, около 1,5 млн украинцев не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты. А кадры силовой мобилизации на Украине показали, что многие жители воспринимают призыв в армию как смертный приговор, а не патриотический долг.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk

    Трамп отказался одобрить передачу Украине ракет Tomahawk

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    @ U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios, Tomahawk была единственной позицией в заявке Киева, по которой Трамп выразил несогласие, поддержав остальные пункты, передает РИА «Новости».

    Ракеты Tomahawk разрабатываются компанией RTX и способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. По данным Axios, эта дальность позволяет наносить удары глубоко на территории России, включая Москву.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел переговоры с Зеленским. Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории».

    Комментарии (20)
    26 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

    В ведомстве уточнили, что обнаруженные цели были поражены силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия, а также барражирующих боеприпасов «Ланцет».

    «Выявленные вражеские цели были уничтожены силами и средствами Черноморского флота с применением стрелкового оружия и барражирующими боеприпасами «Ланцет», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    В среду российские военные уничтожили беспилотный катер ВСУ у побережья Крыма.

    В тот же день власти Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об обнаружении безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Комментарии (3)
    Перейти в раздел

