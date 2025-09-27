Аэропорт Берлина за неделю не восстановился после кибератаки

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
DPA: Аэропорт Берлина за неделю не смог восстановиться после кибератаки
Спустя неделю после масштабной кибератаки на системы регистрации и посадки, аэропорт Берлина до сих пор обслуживает пассажиров и багаж вручную, а сроки полного восстановления не называются, отмечает агентство DPA.
Международный аэропорт Берлина (BER) по-прежнему работает в ограниченном режиме спустя неделю после кибератаки, сообщает DPA, ссылаясь на представителя аэропорта.
Проблемы начались 19 сентября, когда кибератака на Collins Aerospace – поставщика систем регистрации и посадки – затронула несколько европейских аэропортов, в том числе и берлинский.
С тех пор BER был вынужден перейти на ручные процедуры регистрации пассажиров и обработки багажа.
Представитель аэропорта предупредил: «Путешественникам в столичном аэропорту BER и в выходные потребуется много терпения из-за последствий кибератаки на одну из IT-систем. Система обслуживания пассажиров и багажа еще не заработала спустя примерно неделю после кибератаки. Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания», передает РИА «Новости».
Аэропорт BER постепенно выходит из режима кризиса, однако точная дата возвращения к полноценной работе пока не называется. Для устранения последствий сбоев круглосуточно задействованы 20 специалистов Collins Aerospace.
Напомним, на этой неделе вирус-вымогатель поразил несколько крупнейших европейских аэропортов.