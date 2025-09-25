КТК возобновил погрузку нефти с терминала после остановки из-за атаки на Новороссийск

Tекст: Дарья Григоренко

Каспийский трубопроводный консорциум временно приостанавливал погрузку нефти на морском терминале в Новороссийске из-за сигнала тревоги, связанного с атакой беспилотников, сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

После объявления тревоги танкеры были отведены на рейдовые стоянки по распоряжению капитана порта. Такой порядок действий применяется регулярно при подобных инцидентах.

В КТК уточнили, что вечером 24 сентября после отмены сигнала тревоги отгрузка нефти была возобновлена с учетом погодных условий. В пресс-службе подчеркнули, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности экипажей и терминала.



В своем заявлении КТК охарактеризовал атаку как «намеренный акт террора со стороны Украины против сугубо гражданских объектов в городе Новороссийске». В консорциуме считают, что украинское руководство и исполнители атаки демонстрируют пренебрежение к человеческой жизни и игнорируют усилия стран, участвующих в КТК, по мирному урегулированию кризиса.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проведет расследование по факту нападения на Новороссийск, в результате которого были погибшие и пострадавшие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до 12, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.