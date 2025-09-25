  • Новость часаРосавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево
    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Президент Ботсваны объявил о планах приобрести контроль над De Beers
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12
    ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    25 сентября 2025, 03:20 • Новости дня

    Экс-посол Британии Крейг Мюррей объяснил нерабочие эскалаторы в ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший британский посол экс-посол Британии и правозащитник Крейг Мюррей рассказал, что в здании ООН – в Женеве или Нью-Йорке – эскалаторы последние несколько лет не работают.

    «Эскалаторы обычно отключены, потому что США не платят по счетам. Так что деньги у организации закончились и она не может поддерживать работу эскалаторов. Так что даже высокопоставленные дипломаты вынуждены ходить вверх и вниз по лестницам, что вызывает большое недовольство», – рассказал Мюррей в шоу Рика Санчеса на RT.

    По его словам, эскалаторы включают очень редко ради очень важной персоны.

    «Возможно, что это кто-нибудь протестует не столько против самого Трампа, а против того, что эскалатором дозволяется пользоваться только ему и никому больше», – предположил бывший дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Секретная служба США проводит расследование, чтобы выяснить, были ли телесуфлер и эскалатор, на которые пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны во время проведения Генассамблеи ООН.

    Трамп же разразился тирадой в соцсети о саботаже и потребовал арестов всех виновных.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что напугало в ООН охрану президента Америки.

    24 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Сийярто отметил, что Будапешт поддерживает усилия США по достижению мира на Украине, передает РИА «Новости».

    «Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения», – заявил Сийярто в соцсети.

    Он также заявлял, что считает нереалистичным требование США ко всем европейским странам отказаться от российских энергоносителей. Сийярто объяснил, что для Венгрии отказ невозможен не из-за политических или идеологических причин, а по причине «физической реальности»: страна не сможет обеспечить себя энергоресурсами без российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    24 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    24 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    24 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Эксперт Козюлин: Трамп переложил всю ответственность за конфликт на Украине на Брюссель и Киев

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. США он отводит роль «бенефициара» конфликта, но его геополитические интересы лежат далеко за пределами Европы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава Белого дома заявил о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    «Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что США будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия, и только за европейские деньги. При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для главы Белого дома является Азиатско-Тихоокеанский регион», – продолжил спикер.

    «По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность «взять Москву». Американской же стороне в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и «бенефициара» конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», – продолжил аналитик.

    «Также я не думаю, что президент США как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. К тому же, у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а, возможно, «пойти еще дальше». С таким заявлением глава он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно». Глава Белого дома добавил, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Американский лидер сравнил Россию с «бумажным тигром».

    «Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер считает, что у России «большие экономические проблемы», и украинской стороне «пора действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», – отметил глава США.

    Сам Зеленский отметил, что он «немного удивлен» заявлением Трампа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Вопреки заявлению Трампа, российская армия уверенно продвигается вперед в зоне проведения СВО. Тем не менее, западные СМИ ликуют после публикации американского президента.

    «Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией», – пишет The New York Times. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину».

    Впрочем, на Украине не все разделяют такого восторга. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину «кузькину мать» ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. «А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну», – возмутился Гончаренко.

    В российском экспертном сообществе сходятся во мнении, что слова главы Белого дома – тонкий троллинг Зеленского и европейцев. «Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: «мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...». «Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза», – пояснил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. «Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам», – детализировал он.

    «Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – прогнозирует аналитик в своем Telegram-канале.

    24 сентября 2025, 08:35 • Новости дня
    Секретная служба США начала расследование поломок эскалатора и суфлера в ГА ООН
    @ IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Секретная служба проверяет, могли ли неисправности эскалатора и телесуфлера на Генассамблее ООН, о которых говорил Дональд Трамп, быть результатом взлома.

    Секретная служба США начала расследование по поводу возможного взлома эскалатора и телесуфлера на Генассамблее ООН, о проблемах с которыми ранее публично заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Во время своего выступления с трибуны ГА ООН Трамп рассказал: «Я получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор». Сообщается, что во время прибытия в штаб-квартиру ООН Трамп застрял на эскалаторе, что стало поводом для его заявления.

    Секретная служба США проверяет, мог ли быть совершен преднамеренный взлом оборудования, чтобы создать неудобства для президента.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Источники в ООН отметили, что остановка эскалатора произошла из-за случайного срабатывания предохранительного механизма, однако окончательных выводов следствие пока не озвучило.


    24 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, что Россия – это «бумажный тигр», заявил, что Россия, скорее всего, медведь, а бумажных медведей не бывает.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию можно назвать «бумажным тигром», передает радио РБК.

    Песков подчеркнул, что Россия не ассоциируется с тигром и тем более с бумажным, а традиционно воспринимается как медведь. По его словам, понятие «бумажных медведей» не бывает.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все территории, которые контролировал Киев, при поддержке Европы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной

    Песков заявил об ошибочности заявлений Трампа о возможности Киева отвоевать территорию

    Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиции Киева сегодня значительно ухудшились по сравнению с предыдущим периодом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о перспективах Киева вернуть свои территории военным путем, заявил, что такие заявления ошибочны, передает ТАСС.

    Песков отметил, что «ситуация сейчас другая» и, по его словам, позиции Украины стали значительно хуже. Он также подчеркнул: «Я еще раз повторяю, они будут и дальше только ухудшаться».

    Песков добавил, что идеи о возможности Киева отвоевать что-либо считаются в Москве неправильными и ошибочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин пояснил, что Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев.

    24 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента США Дональда Трампа об Украине на полях Генеральной Ассамблеи ООН вызвали ажиотаж среди европейских политиков, пишет Politico.

    При этом большинство чиновников и дипломатов Евросоюза остаются скептичными и не рассматривают слова американского лидера как намек на пересмотр курса Вашингтона, отмечает Politico.

    По информации издания, после нескольких месяцев попыток европейских стран убедить Трампа усилить санкции против России вера в поддержку США в Европе заметно ослабла, передает ТАСС.

    «Сегодня он говорит одно, завтра – другое», – заявил один из неназванных представителей окружения президента Франции Эммануэля Макрона.

    В публикации отмечается, что Трамп в соцсети Truth Social написал о якобы возможности Украины отвоевать что-либо при поддержке ЕС и НАТО. При этом, как подчеркивает Politico, такие заявления противоречат его прежним словам о невозможности победы Киева в конфликте и необходимости перехода к переговорам.

    Ранее Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной.

    24 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе на стене колоннады Западного крыла, которая проходит вдоль Розового сада, вместо рамок для фотографий были замечены листы коричневой бумаги, а над ними золотой краской написаны слова «Президентская Аллея славы».

    Американский президент Дональд Трамп сообщил репортеру Daily Caller, что на Аллее разместят черно-белые портреты Трампа и предыдущих президентов в золотых рамах, пишет Independent. Президент США сказал, что вдохновлен аналогичной президентской Стеной славы, которую, по его словам, он видел в отеле Hilton.

    Пока неясно, повесит ли администрация портрет бывшего президента Джо Байдена. В интервью Daily Caller Трамп пошутил, что повесит фотографию автопера вместо Байдена, намекая на заявления республиканцев о том, что сотрудники администрации Байдена использовали автоперо вместо бывшего президента.

    Подобная шутка появлялась в Truth Social Трампа в марте и репост этого фото якобы нового вида Аллеи славы сделал 16 марта на свою страницу в этой соцсети вице-президент США Джей Ди Венс.

    При этом портал Hill сообщает, что в среду Белый дом открыл Президентскую Аллею славы, на которой размещены портреты всех президентов США за исключением бывшего президента Байдена.

    На фотографиях и видео новой экспозиции, опубликованных сотрудниками Белого дома в социальных сетях, видны золотые рамки портретов бывших президентов. Однако для Байдена Белый дом установил фотографию авторучки с подписью Байдена.

    Трамп уже перенес портреты бывших президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего из Белого дома на лестничный пролет. Портрет бывшей первой леди Хиллари Клинтон в Восточном крыле также был заменен портретом Трампа. По данным Politico, президент разместил в Белом доме как минимум пять своих портретов, созданных поклонниками.

    На Аллее славы будут размещены портреты президентов в порядке смены администраций.

    Новая Президентская Аллея славы находится рядом с недавно отреставрированным Розарием, где теперь есть известняковая терраса для стульев и столов в стиле Мар-а-Лаго. Белый дом также установил акустическую систему, которая позволяет Трампу воспроизводить музыку по своему вкусу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена. В июне Дональд Трамп резко осудил помощников экс-президента Джо Байдена за имитацию его подписи на важных государственных документах с использованием автоматического устройства.

    24 сентября 2025, 05:26 • Новости дня
    В ООН объяснили остановку эскалатора при подъеме Трампа

    В ООН заявили о случайном срабатывании предохранителя на эскалаторе с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалатор, по которому президент США Дональд Трамп поднимался в ООН, неожиданно остановился из-за случайного срабатывания защитного устройства, сообщил источник в организации.

    «Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привел в действие предохранительный механизм», – заявил источник РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента функционирование эскалатора было немедленно возобновлено.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призывала ООН провести расследование с отключением эскалатора, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал со сцены Генассамблеи ООН о двух вещах, которые, по его словам, он получил от организации: неработающем эскалаторе и неработающем телесуфлере.

    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    24 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    CNN: Критика Трампом ООН поставила под вопрос ее существование

    CNN заявила о сомнениях в будущем ООН из-за выступления Трампа

    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Резкое выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН вызвало вопросы о способности организации сохранить свою роль в современном мире.

    Американский телеканал CNN проанализировал выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По оценке канала, Соединенные Штаты, долгое время поддерживавшие ООН, сейчас превратились в главных критиков организации, что вызывает сомнения в ее способности выжить в нынешнем виде.

    CNN отметила, что выступление Трампа на сессии Генассамблеи ООН продемонстрировало новую мировую реальность, в которой роль ООН подвергается сомнению. В частности, Трамп заявил: «Соединенные Штаты, сделавшие больше, чем любая другая страна для создания Организации Объединенных Наций и поддерживавшие ее на протяжении десятилетий, превратились в ее самых яростных критиков. Это ставит под сомнение способность некогда жизненно важной мировой структуры выжить в ее нынешнем виде».

    Во время выступления на общеполитической дискуссии Трамп подчеркнул, что ООН не справляется с урегулированием международных конфликтов, а также указал, что мир мог бы избежать войн, если бы организация эффективно выполняла свои задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов.

    Москва заявила, что не разделяет некоторые заявления Трампа, прозвучавшие на Генассамблее ООН.

    Трамп на Генассамблее ООН выразил негативное отношение к ключевым элементам либерального международного порядка.

    24 сентября 2025, 22:41 • Новости дня
    WSJ: Трамп запретил ВСУ бить вглубь России оружием США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп, несмотря на изменившуюся риторику в адрес Москвы, не разрешил Украине наносить удары вглубь России оружием США, сообщила The Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в отношении Москвы, продолжает запрещать нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) американским оружием вглубь территории России, передает ТАСС.

    Как сообщают источники издания, Трамп изменил только риторику, но не курс в отношении конфликта на Украине. Американский лидер по-прежнему разрешает продажу оружия США Украине, но ограничивает их применение для ударов вглубь России.

    Газета пишет, что перед встречей с Владимиром Зеленским Трамп провел встречи с представителями своей администрации, которые якобы настаивали на более жесткой позиции по Украине. Среди них – постпред США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    Источники издания подчеркнули, что Трампа также проинформировали о планируемом наступлении ВСУ, для которого потребуется разведывательная поддержка Соединенных Штатов.

    Майк Уолц, выступая на телеканале Fox News, отказался прямо комментировать возможность ракетных ударов вглубь России с применением западных вооружений. По его словам, «эти вопросы прорабатывают президент, министр обороны и госсекретарь, а также обсуждают с НАТО и украинской стороной».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными заявления о том, что Украина может вернуть утраченные территории военным путем. Он отметил, что убеждение Трампа в возможности выхода Украины на границы 2022 года при поддержке ЕС и НАТО не соответствует действительности.

    В августе сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары глубже по территории России.

    Россия предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, передающих Украине дальнобойные ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей.

    24 сентября 2025, 12:47 • Новости дня
    Акции оборонных компаний в Азии и ЕС подскочили после выступления Трампа на ГА ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Крупные оборонные концерны Европы и Азии зафиксировали резкий рост акций после заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, сообщило Bloomberg.

    Акции оборонных предприятий заметно выросли на мировых биржах после выступления бывшего президента США Дональда Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По данным Bloomberg, в Азии наиболее впечатляющий рост продемонстрировала южнокорейская Hanwha Aerospace: стоимость ее акций увеличилась на 5,9%, что стало историческим максимумом для компании.

    Акции других заметных игроков из Южной Кореи – Korea Aerospace Industries и Hyundai Rotem – также укрепились, прибавив по 4% каждая. Японские корпорации IHI и Mitsubishi Heavy Industries выросли на 10% и 5% соответственно.

    В Европе акции шведского концерна SAAB обновили рекорд, увеличившись на 5,8%. Котировки британской BAE Systems поднялись на 1,6%, а германского Rheinmetall – на 1,4%.

    Аналитики агентства Bloomberg связывают эту динамику не только с реакцией на выступление Трампа, но и с продолжающейся геополитической напряженностью и ожиданиями роста расходов на оборону во всем мире.

    Ранее Трамп выступил с речью, в которой заявил о возможности введения новых пошлин в отношении России и ее торговых партнеров.

    Трамп отметил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» или «пойти еще дальше».

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что при наличии «реальной военной мощи» победа заняла бы менее недели, а также сравнил Россию с «бумажным тигром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    Полиция Нью-Йорка не позволила Эрдогану перейти дорогу из-за кортежа Трампа
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

