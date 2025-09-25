Экспрезидент Малави Питер Мутарика победил на президентских выборах

Tекст: Ирма Каплан

Победителем прошедших 16 сентября президентских выборов в Малави стал экс-глава государства Питер Мутарика, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Итоги голосования на пресс-конференции объявила председатель Национальной избирательной комиссии Аннабел Мталиманджа.

Зарегистрировано было 7,2 млн избирателей, признано действительными 5,5 млн бюллетеней. Мутарика набрал 3,03 млн голосов, что составило 56,8% от общего числа.

«Питер Мутарика набрал 3,03 млн голосов, или 56,8%. Выборы признаны свободными и справедливыми. Комиссия поздравляет Питера Мутарику с победой», – заявила Мталиманджа.

Действующий президент Лазарус Чаквера признал поражение, заявив, что будет справедливо признаю поражение из уважения к воле граждан и из уважения к конституции. Чаквера подчеркнул, что привержен мирной передаче власти.

С 2014 года на политарене страны длится соперничество Чакверы и Мутарики. Тогда Мутарика впервые занял президентский пост, в 2019 году его победу отменил суд и в 2020 году победил Чаквера.

Наблюдатели нынешних выборов отметили положительный вклад декларации о мире и спокойствии, подписанной всеми 17 кандидатами перед выборами. Это способствовало мирному проведению голосования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Африке негативно относятся к МУС, поскольку долгие годы суд имел претензии только к африканским политикам, пытаясь осудить и тех, кто до сих пор возглавляет свои государства. Конфедерация государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали и Нигер) официально заявила о немедленном выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС).