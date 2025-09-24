Песков: Россия выполняет и планирует на годы вперед выполнение соцобязательств

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что государство выполняет и планирует на годы вперед выполнение социальных обязательств перед населением, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия сохраняет стабильность и предсказуемость экономики несмотря на санкции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает РИА «Новости». Песков добавил, что экономика страны работает на удовлетворение нужд вооруженных сил, продолжающих специальную военную операцию.

Песков также подчеркнул, что десятки тысяч санкций не смогли изменить положение дел в экономике России, которая продолжает функционировать стабильно и предсказуемо, несмотря на внешнее давление.

Напомним, Минфин заложил свыше 41 трлн рублей на реализацию нацпроектов.

В бюджетном проекте предусмотрены новые выплаты нуждающимся семьям с двумя и более детьми и значительное финансирование программ по улучшению жилья для таких семей.

Ведомство сообщило, что на программы поддержки семей с детьми и выплату материнского капитала с 2026 по 2028 год предусмотрено более 10 трлн рублей.