Песков назвал Россию неотъемлемой частью системы европейской безопасности

Песков заявил о невозможности безопасности Европы без России

Tекст: Вера Басилая

Россия остается интегральной частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК. По его словам, европейские страны не смогут выстроить свою безопасность, если это будет наносить ущерб интересам России.

Песков указал, что обсуждения вопросов европейской безопасности без участия Москвы либо в ущерб интересам России не имеют под собой оснований и на самом деле представляют опасность. Представитель Кремля отметил, что независимо от текущей политической ситуации Россия всегда будет частью системы европейской безопасности.

Ранее Песков заявил, что Запад не захотел разрешить первопричины украинского кризиса.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что ЕС не собирается учитывать интересы России в гарантиях безопасности Киеву.

Президент России Владимир Путин отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России.