Мирошник сообщил о гибели 14 россиян от ударов ВСУ
Мирошник: За три дня в России при ударах ВСУ погибли 14 мирных жителей
За последние три дня в результате массированных атак дронов на Белгородском и Херсонском направлениях погибли 14 мирных жителей России, среди которых трое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Как передает ТАСС, по словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за три дня в результате ударов украинских вооруженных формирований по российским населенным пунктам погибли 14 мирных жителей, включая трех детей, еще 86 человек получили ранения, среди них семь детей.
Дипломат уточнил: «За последние три дня от преступных деяний украинских формирований пострадали уже 100 мирных граждан, из них семь несовершеннолетних детей, а 14 человек из них погибли, в том числе трое детей».
Мирошник добавил, что украинские формирования наносили массированные атаки дронами на Белгородском и Херсонском направлениях, а также атаковали места массового пребывания граждан в Крыму, ДНР и ЛНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских дронов на территории Белгородской области погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. Жительница города Шебекино Белгородской области погибла в результате попадания боеприпаса на территорию ее домовладения.