Мирошник сообщил о гибели 14 россиян от ударов ВСУ

Мирошник: За три дня в России при ударах ВСУ погибли 14 мирных жителей

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, по словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за три дня в результате ударов украинских вооруженных формирований по российским населенным пунктам погибли 14 мирных жителей, включая трех детей, еще 86 человек получили ранения, среди них семь детей.

Дипломат уточнил: «За последние три дня от преступных деяний украинских формирований пострадали уже 100 мирных граждан, из них семь несовершеннолетних детей, а 14 человек из них погибли, в том числе трое детей».

Мирошник добавил, что украинские формирования наносили массированные атаки дронами на Белгородском и Херсонском направлениях, а также атаковали места массового пребывания граждан в Крыму, ДНР и ЛНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских дронов на территории Белгородской области погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. Жительница города Шебекино Белгородской области погибла в результате попадания боеприпаса на территорию ее домовладения.