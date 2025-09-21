В результате обстрела Шебекино погибла женщина

Tекст: Дарья Григоренко

«Снова тяжелые новости… в Шебекино погибла мирная жительница… В результате прилёта боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования семье погибшей», – написал глава области в своем Telegram-канале.

В результате обстрела также пострадали три частных дома: в них выбиты окна, повреждены кровли, фасады и ограждения. Кроме того, получил повреждения и находившийся рядом автомобиль.

Губернатор подчеркнул, что информация о других последствиях уточняется, а на месте работают экстренные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Белгородской области объяснил, почему дроны не сбивают у границы. ВСУ за сутки на 19 сентября атаковали регион более чем 100 БПЛА. В результате пострадали мирные жители.