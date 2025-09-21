Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
В результате обстрела Шебекино погибла женщина
Жительница города Шебекино Белгородской области погибла в результате попадания боеприпаса на территорию ее домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Снова тяжелые новости… в Шебекино погибла мирная жительница… В результате прилёта боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования семье погибшей», – написал глава области в своем Telegram-канале.
В результате обстрела также пострадали три частных дома: в них выбиты окна, повреждены кровли, фасады и ограждения. Кроме того, получил повреждения и находившийся рядом автомобиль.
Губернатор подчеркнул, что информация о других последствиях уточняется, а на месте работают экстренные службы.
Ранее Гладков сообщил, что в результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Белгородской области объяснил, почему дроны не сбивают у границы. ВСУ за сутки на 19 сентября атаковали регион более чем 100 БПЛА. В результате пострадали мирные жители.