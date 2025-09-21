Мирный житель погиб при атаках ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что еще один трагический день для нашего региона. «Погиб один мирный житель, четверо получили ранения», – написал глава региона. По его словам, погибший находился в поселке Ракитное, где по нему был нанесен удар FPV-дрона.

В селе Салтыково Белгородского района беспилотник атаковал трактор, работавший в поле. Мужчина, который управлял техникой, получил множественные осколочные ранения и был доставлен бойцами самообороны в Октябрьскую районную больницу. Трактор также получил повреждения.

Еще один FPV-дрон атаковал фермерское хозяйство в селе Варваровка. Пострадали мужчина и две женщины, которых с осколочными ранениями госпитализировали в ту же больницу. Позже их планируется перевести на лечение в медицинские учреждения Белгорода.

В воскресенье Гладков сообщил, что жительница города Шебекино Белгородской области погибла в результате попадания боеприпаса на территорию ее домовладения.

Ранее губернатор региона сообщил, что в результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.

