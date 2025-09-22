«Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС в Сербии

«Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС и новейшее стрелковое оружие в Сербии

Tекст: Мария Иванова

Россия представит на международной выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде ряд новинок, включая обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением и последние модели стрелкового оружия, передает ТАСС.

Среди экспонатов – автомат АК-15, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20, снайперская винтовка Чукавина, а также боевой модуль «Бережок». Для военно-воздушных сил планируется продемонстрировать модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate.

Главными экспонатами стенда станут разработки предприятий Ростеха – военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевой вертолет Ми-28НЭ и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Посетителям также покажут зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ» от концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«Представленные зенитные комплексы успешно доказали свои характеристики в реальных условиях при противодействии крылатым и баллистическим ракетам, реактивным снарядам систем залпового огня, а также БПЛА различного размера», – сообщили в компании. Отмечается, что системы могут интегрироваться в национальную ПВО и обеспечивать защиту важных объектов.

Для противодействия беспилотникам и высокоточному оружию Россия предложит посетителям выставки современные средства радиоэлектронного подавления, такие как модули «Поле-21Э», автоматизированная станция Р-330Ж и изделие РБ-504П-Э. Кроме того, будут представлены разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и «Куб-2Э».

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что компания традиционно участвует в выставке и с гордостью демонстрирует новейшие разработки российской оборонной промышленности, учитывающие опыт современных военных конфликтов. Он заверил, что Россия готова всесторонне поддерживать Сербию в вопросах укрепления суверенитета и независимости.

