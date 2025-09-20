Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Захарова высмеяла лингвистические проблемы пассажиров поезда на Львов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале эпизод в поезде на Львов, в котором пассажирка требовала у соседей по купе прекратить изъясняться по-русски.
«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?» – поиронизирована в посте дипломат.
Захарова приложила к посту ссылку на материал украинского издания «Страна», в котором запечатлен момент, когда в поезде, следующем во Львов, между пассажирами возникает словесный конфликт из-за русского языка.
«А куда вы едете?» – спрашивает на украинском пассажирка с верхней полки.
«Во Львов», – отвечает девушка снизу.
«А почему вы тогда говорите по-русски? Вы что, в Россию едете? Вы русифицируете наших детей, сиди ома и не едь во Львов. Возвращайся домой в Россию, я предупредила!» – стращает хрипом сверху будущая европейка с Украины.
Молодой человек снизу, реагируя на происходящее жестами и пытаясь съесть сосиску в тесте, закатывает глаза и показывает жест «ОК», не сказав ни единого слова.
Ранее в этот день стало известно, что в поезде, следовавшем из Киева в Рахов Закарпатской области, пассажиры заметили на электронном табло фразу «Слава России».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и представители старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.