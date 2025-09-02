Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!22 комментария
После столкновения маршрутки и седана госпитализированы 19 человек в Приморье
Столкновение маршрутного автобуса и седана произошло в Амурской области, госпитализированы 19 человек, из них четверо несовершеннолетних, рассказали в Telegram-канале пресс-службы Госавтоинспекции Приморья.
«Около 9 часов утра в Благовещенском округе на 7-м км автодороги «Благовещенск –Свободный» произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Предварительно 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», – сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области Алексей Братковский.
На видео можно заметить пожарных МЧС, что говорит о возможном возгорании транспортного средства при столкновении.
