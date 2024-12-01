Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».3 комментария
Подростки на каршеринге попали в ДТП в Нижнем Новгороде
Семеро подростков попали в ДТП на каршеринге в Нижнем Новгороде, один из них погиб
В Нижнем Новгороде семеро подростков на каршеринговом автомобиле попали в ДТП, в результате которого один погиб и шестеро получили различные травмы.
Семеро подростков на арендованной через каршеринг машине попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». Один из них, пассажир 2008 года рождения, погиб. Авария произошла в воскресенье около 1:07 на пятом километре автодороги Зеленый город в Нижегородском районе.
Как сообщает МВД региона, водитель автомобиля, также 2008 года рождения, не справился с управлением – и машина оказалась в кювете. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров получили различные телесные повреждения. Среди пострадавших – четыре девушки и юноши, рожденные в 2005, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.
Автомобиль «Фольксваген Поло», в котором находились подростки, принадлежит каршеринговой компании. Аккаунт, через который была оформлена аренда, зарегистрирован на одного из пострадавших – пассажира 2005 года рождения. В связи с инцидентом вынесено определение о возбуждении административного материала по статье о передаче управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения.
Полиция продолжает выяснение обстоятельств аварии и проводит соответствующую проверку. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Петербурге задержала водителя каршеринга, который в состоянии алкогольного опьянения заехал на Дворцовую площадь и ездил вокруг Александровской колонны, в то время как в Москве водитель каршеринга врезался в автобус и скрылся с места происшествия, а в другом случае подростки завладели машиной и устроили ДТП.