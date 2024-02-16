Слово «дьявол» с греческого переводится буквально, как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Пьяный водитель каршеринга выехал на Дворцовую площадь в Петербурге
Пьяный водитель каршеринга выехал на Дворцовую площадь в Петербурге
Полиция Петербурга задержала 22-летнего водителя каршеринга, который в состоянии алкогольного опьянения выехал на Дворцовую площадь и ездил вокруг Александровской колонны, сообщил в ГУ МВД по городу и Ленобласти.
По информации пресс-службы ведомства, на водителя составлен протокол по трем административным статьям – пьяное вождение, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и мелкое хулиганство, передает ТАСС.
По данным правоохранителей, 22-летний неработающий житель поселка имени Свердлова Всеволожского района арендовал автомобиль Chery Tiggo, после чего вместе с двумя приятелями поехал кататься.
По словам полицейских, проверка показала наличие в крови водителя 0,307 мг/л алкоголя. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в России сократилось число погибших в ДТП с пьяными водителями.