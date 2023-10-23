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В России сократилось число погибших в ДТП с пьяными водителями
МВД: В России с начала года на 26% снизилось число погибших в ДТП с пьяными водителями
Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения за девять месяцев текущего года в России сократилось на 14%, а число погибших и получивших ранения в них – на 26% и 13% соответственно, сообщили в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.
По сообщению ведомства, за девять месяцев с начала текущего года на российских дорогах зарегистрировано 9599 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в том числе тех, кто отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования, что на 14,2% меньше, чем годом ранее, передает ТАСС. Там добавили, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего года число погибших и раненых уменьшилось на 26% и 13% и составило 2050 человек и 12602 человека соответственно.
По его словам, тенденция к снижению количества ДТП с участием пьяных водителей в России отмечается на протяжении уже нескольких лет.
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