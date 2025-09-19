Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении

Военкор Громов: Освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск

Tекст: Анастасия Куликова

«Серебрянское лесничество было для ВСУ важнейшим оборонительным рубежом. Взятие его под контроль ВС РФ создает серьезные проблемы для украинской армии», – отметил военкор Федор Громов. Он напомнил, что российские войска вошли в Ямполь. В этом населенном пункте противнику фактически не за что «цепляться», поскольку там нет высотных зданий.

Преимуществом наших бойцов становится и контроль над лесами, где появляется возможность «подтягивать военных и снабжение», указал собеседник. «Кроме того, освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск», – подчеркнул военкор.

ВСУ же с потерей населенного пункта не смогут продолжать поддержку гарнизона в Северске по трассе, соединяющей город с Красным Лиманом, добавил Громов. Это отразится на положении противника на южном фланге Северского направления, в частности в населенных пунктах Переездное и Выемка, где российские штурмовики также ведут активные боевые действия.

«Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, я думаю, украинские военнослужащие в Северске долго не простоят. Противник будет вынужден покидать свои позиции», – спрогнозировал спикер, допустив, что ВСУ станут отходить по проселочным дорогам к Славянску.

Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Вместе с тем противник пытается замедлить продвижение ВС России.

«Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов. Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», – сказал Марочко ТАСС.

Одновременно российские войска ведут бои в населенных пунктах Переездное и Выемка. «В первом случае они охватывают Северск с юга, во втором – выравнивают линию фронта», – уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с агентством. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

Положение группировки противника на северном фланге Северского направления особенно ухудшилось после успехов российской армии в Серебрянском лесничестве, пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность местных боев, и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции.