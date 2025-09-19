Кимаковский: Российские войска охватывают Северск

Кимаковский сообщил о боях за Переездное и Выемку и охвате Северска

Tекст: Вера Басилая

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские штурмовые группы ведут активные штурмовые действия в населенных пунктах Переездное и Выемка, передает ТАСС.

По его словам, в Переездном войска охватывают Северск с юга, а в Выемке выравнивают линию фронта.

Он отметил, что украинские войска на этом участке терпят значительные потери.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском на линии боев шириной более двенадцати километров.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр» заявил о продвижении ВС России по всей линии боевых действий в зоне спецоперации.