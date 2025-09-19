Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?0 комментариев
ВС России продолжили наступление после освобождения Серебрянского лесничества
Российские военные продолжили наступление после установления контроля над Серебрянским лесничеством, сообщило Министерство обороны России.
Украинские военнослужащие отступают из населенных пунктов, а часть из них сдается в плен, указало ведомство, передает ТАСС.
Эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки «Запад» позволило полностью выбить противника из лесничества.
Подразделения группировки «Запад» продолжают настойчивое наступление, поэтапно вытесняя украинские силы из укрепленных позиций.
Ранее боец группировки «Запад» сообщал, что ВСУ установили мины на подступах к первой линии обороны в Серебрянском лесничестве, их нашли на деревьях и тропинках.
Также он пояснял, что украинские военные в ходе битвы за Серебрянское лесничество организовали три эшелонированные линии обороны.