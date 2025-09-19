Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ имели три линии обороны в Серебрянском лесничестве, наиболее укрепленной из которых была первая, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал «Ром», первая линия отличалась открытой местностью, что давало преимущество украинским войскам, и была усилена многокилометровой колючей проволокой возле каждого опорного пункта. «Сейчас переходим через ЛЭП-линию. Уже начинаются конкретные позиции противника. Два месяца назад это была первая линия обороны. У них было преимущество, так как здесь открытая местность», – отметил «Ром».

По его словам, чтобы преодолеть проволоку, бойцы использовали бревна, а в случае невозможности – пытались поразить цель FPV-дроном. Подойти к проволоке долгое время мешали минные заграждения против пехоты и бронетехники, а также постоянная разведка дронами противника, которые находились на третьей линии в 3,5-5 километрах от фронта. Благодаря скоординированным действиям российских подразделений, удары наносились по всему эшелону обороны и подходящим подкреплениям, что позволило практически полностью уничтожить первые позиции украинских войск.

Вторая линия обороны, как уточнил разведчик с позывным «Арчи», была менее укреплена: мин там было меньше, но проволочные заграждения оставались. Однако наступление российских подразделений было настолько быстрым, что ВСУ не смогли удержать эти позиции. «Здесь все целое. Ничего не сломано, не жженое. Большинство здесь – это не наши вещи, а противника. Он начал здесь укрепление. Но несильно он успел это сделать. По времени не ожидал, не успел – один накат бревен, это очень слабо», – отметил «Арчи».

Третья линия состояла из небольших блиндажей у полевых дорог, где разгружались боеприпасы и провиант для ВСУ, оборудовались укрытия для техники и располагались расчеты дронов. Обнаружить эти позиции с воздуха было сложно из-за леса, часть дроноводов украинских войск бежала или была уничтожена в ходе наступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о сокращении контроля ВСУ над Кременскими лесами. ВС России за сутки нанесли более 100 ударов по ВСУ у Кременной. ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной ЛНР.