Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, всё так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.0 комментариев
ВС России за сутки нанесли более 100 ударов по ВСУ у Кременной
Массированные артиллерийские удары российских войск в районе Кременной значительно снизили возможности украинских военных удерживать позиции на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские артиллеристы за последние сутки нанесли более 100 ударов по позициям Вооруженных сил Украины в районе Кременной в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. Большинство этих ударов пришлись по укреплениям противника в Серебрянском лесничестве и севернее населенного пункта Григоровка.
Марочко отметил, что после массированного артналета часть украинских позиций была полностью уничтожена, а на других направлениях ВСУ еще пытаются удерживать оборону.
По оценке эксперта, в результате этих артиллерийских ударов боеспособность подразделений Киева в районе Кременной существенно ослабла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной ЛНР. В результате атаки дрона ВСУ в Кременной погибли два мирных жителя. В Кременной гражданский легковой автомобиль был атакован, трое мужчин получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга.