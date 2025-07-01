Пасечник: ВСУ провели серию атак беспилотниками в ЛНР, погиб человек

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в Сватовском районе на трассе возле Петровского вражеский беспилотный летательный аппарат поразил гражданский автомобиль.

Жертвой стал 18-летний мирный житель, трое других – молодая женщина и двое мужчин – получили тяжелые ранения. По словам чиновника, медики сейчас борются за жизнь женщины.

Также Пасечник отметил, что в Кременной был атакован гражданский легковой автомобиль, пострадавшими оказались трое мужчин: они получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга.

Все пострадавшие были доставлены в Кременскую районную больницу. Утром от удара вражеского беспилотника пострадал житель села Старая Краснянка Кременского муниципального округа, он был госпитализирован.

Ранее Пасечник сообщил, что ВСУ совершили массированную атаку на ЛНР с применением до 40 беспилотников.