Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.17 комментариев
Пасечник: ВСУ провели серию атак беспилотниками в ЛНР, погиб человек
Один человек погиб, семеро получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на территории Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В Telegram-канале ведомства указано, что в Сватовском районе на трассе возле Петровского вражеский беспилотный летательный аппарат поразил гражданский автомобиль.
Жертвой стал 18-летний мирный житель, трое других – молодая женщина и двое мужчин – получили тяжелые ранения. По словам чиновника, медики сейчас борются за жизнь женщины.
Также Пасечник отметил, что в Кременной был атакован гражданский легковой автомобиль, пострадавшими оказались трое мужчин: они получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга.
Все пострадавшие были доставлены в Кременскую районную больницу. Утром от удара вражеского беспилотника пострадал житель села Старая Краснянка Кременского муниципального округа, он был госпитализирован.
Ранее Пасечник сообщил, что ВСУ совершили массированную атаку на ЛНР с применением до 40 беспилотников.