Tекст: Дмитрий Зубарев

По его слова, украинские военные установили мины на деревьях и заминировали тропинку к блиндажу в Серебрянском лесничестве для защиты своих позиций, передает РИА «Новости».

«Ром» показал корреспонденту типовой блиндаж на первой линии обороны ВСУ, окруженный двумя рядами колючей проволоки. Выход к блиндажу был устроен через единственную тропинку между деревьями, которая была заминирована минами МОН-50, расположенными на уровне человеческой груди.

Боец уточнил: «Чтобы наши бойцы к ним с тыла не зашли, вот через электродетонатор идет «полевка» в блиндаж. А там сидит наблюдатель и смотрит. Если увидят наших бойцов, у них уже будет преграда». Журналистам была показана обезвреженная саперами мина МОН-50 на бывшей первой линии обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о сокращении контроля украинских войск над Кременскими лесами. Российские военные за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. Украинские войска атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в ЛНР.