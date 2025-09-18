Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Захарова заявила о признании Зеленским участия в планировании терактов в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, угрожая новыми ударами по порту Усть-Луга, фактически признался в участии в планировании терактов на территории России.
Захарова на брифинге напомнила, что Зеленский открыто говорил о намерении атаковать порт Усть-Луга в Ленинградской области и другие «логистические точки выхода на мировой рынок», передает РИА «Новости».
По ее мнению, подобные заявления со стороны киевских властей являются прямым свидетельством причастности к террористической деятельности.
«Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России», – заявила Захарова.
В августе над портом Усть-Луга в Ленобласти сбили 10 украинских беспилотников. Обломки сбитого дрона привели к возгоранию на морском терминале.