Захарова заявила о признании Зеленским участия в планировании терактов в России

Захарова: Зеленский признался в участии в планировании терактов в России

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова на брифинге напомнила, что Зеленский открыто говорил о намерении атаковать порт Усть-Луга в Ленинградской области и другие «логистические точки выхода на мировой рынок», передает РИА «Новости».

По ее мнению, подобные заявления со стороны киевских властей являются прямым свидетельством причастности к террористической деятельности.

«Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России», – заявила Захарова.

В августе над портом Усть-Луга в Ленобласти сбили 10 украинских беспилотников. Обломки сбитого дрона привели к возгоранию на морском терминале.