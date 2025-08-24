До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
Обломки сбитого дрона привели к возгоранию на морском терминале в Ленобласти
В ночь на воскресенье в Ленинградской области уничтожены около 14 дронов ВСУ, обломки одного из них стали причиной возгорания на морском терминале, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным пострадавших нет», – сказано в посте.
Дрозденко уточнил, что еще четыре дрона было уничтожено в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о сбитом Беглов сообщил о сбитом дроне в Красносельском районе Петербурга, который стал вторым за день, первый нейтрализовали в Пушкинском районе города.
В результате падения беспилотника в жилом комплексе «Огни залива» в Петербурге были повреждены два окна, пострадавших нет, сообщал вице-губернатор Санкт- Петербурга Евгений Разумишкин.