Обломки сбитого дрона привели к возгоранию на морском терминале в Ленобласти

Tекст: Ирма Каплан

«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным пострадавших нет», – сказано в посте.

Дрозденко уточнил, что еще четыре дрона было уничтожено в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о сбитом Беглов сообщил о сбитом дроне в Красносельском районе Петербурга, который стал вторым за день, первый нейтрализовали в Пушкинском районе города.

В результате падения беспилотника в жилом комплексе «Огни залива» в Петербурге были повреждены два окна, пострадавших нет, сообщал вице-губернатор Санкт- Петербурга Евгений Разумишкин.