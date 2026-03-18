Основатель фонда «Мы вместе» Королев арестован за хищения у бойцов СВО
Суд заключил под стражу главу «КМД девелопмент» и основателя фонда «Мы вместе» Юрия Королева, ему вменяют 14 эпизодов вымогательства и организацию преступного сообщества.
Королева взяли под стражу в рамках расследования хищений у участников спецоперации, сообщает ТАСС.
Ему официально предъявили обвинения по 14 эпизодам, включая вымогательство и организацию преступной группы.
Фигуранту инкриминируют создание преступного сообщества, кражи, мошенничество и вымогательство. Преступления, по версии следствия, совершались в Шереметьево и касались денежных средств бойцов СВО.
Ранее руководителя преступного сообщества Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов спецоперации. Химкинский суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о хищениях в аэропорту Шереметьево.