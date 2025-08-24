До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Беглов сообщил о сбитом дроне в Красносельском районе Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в Telegram-канале о сбитом Беглов сообщил о сбитом в Красносельском районе Петербурга дроне, который стал вторым за день, первый нейтрализовали в Пушкинском районе города.
«Обезврежен беспилотник в Красносельском районе. На месте работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет», – сообщил он в Telegram-канале.
Напомним, в результате падения беспилотника в жилом комплексе «Огни залива» в Петербурге были повреждены два окна, пострадавших нет, сообщал вице-губернатор Санкт- Петербурга Евгений Разумишкин.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Петербурге была
ограничена работа аэропорта Пулково из-за усиленных мер безопасности.